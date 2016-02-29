Bakanlığın açtığı gizli veri davası başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda program yazılımı yapan Ramazan Geven, sözleşmesi bittikten sonra parasını alamadığını öne sürerek eski bakan İdris Güllüce’yi Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık’a şikâyet etti. Bakanlık ise Geven hakkında "Altı aylık sözleşmesi bitmesine rağmen 3 yıl boyunca bakanlığa gelmeye devam ettiğini, gizli verileri kullandığını, bir türlü engelleyemediklerini" belirterek suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet’ten Nurettin Kurt’un haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Kentsel Dönüşüm Uygulama’ program ve yazılımlarını yapan TÜRKYAZ şirketinin sahibi Ramazan Geven, sözlü talimatla üç yıl boyunca çalıştığı halde parasını alamadığını, veri tabanının bakan talimatıyla çalındığını iddia ederek, dönemin bakanı İdris Güllüce hakkında Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık’a şikâyet dilekçesi verdi. Geven, mektubu kendi internet sayfasında da yayımladı.

“Sözleşme bitti yine de bakanlığa gelip gitti”

Eski Bakan Güllüce, ‘hakaret’ iddiasıyla Geven hakkında şikâyetçi olurken, Bakanlık da, "Altı aylık sözleşmesi bitmesine rağmen üç yıl boyunca bakanlığa gelip gitmeye devam ettiğini, gizli verileri kullandığını, bir türlü engelleyemediklerini" belirterek suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Geven hakkında ‘hakaret’ suçundan dava açtı. İddianamede özetle şu bilgiler yer aldı:

“Böyle bir şeye nasıl rıza gösterildi”

“Şüpheli, sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilen ARAAD adlı yazılım programı bedelini eksiksiz olarak kurumdan tahsil etti. Sözleşme süresi sonunda yazılım sistemi ile ilgili bütün şifre ve data bilgilerini kuruma devrederek ayrılması gereken şüpheli, kurumda kalmaya ve kuruma ait olan data bilgilerini kullanmaya devam etti. Kuruma ait bütün verilerin hiçbir yasal temeli olmadan şüpheli ve istihdam ettiği personel tarafından görülmesi istismara elverişli bir durum oluşturdu. Böyle bir şeye kurumun ilgili birimi tarafından nasıl rıza gösterildiği de anlaşılmamıştır.

Yeni program sisteme yüklendi

Bu tablo karşısında kendi bilişim sistemi güvenliğini sağlama ihtiyacı duyan bakanlık, Havelsan’ın çalışmasıyla yeni bir data programı hazırlayıp sisteme yükledi. 2012 yılında yüklenen ‘ARAAD’ adlı yazılım 2015 yılında devre dışı bırakıldı. Şüpheli, çalışmalarını hukuki temele ya da sözleşmeye dayalı olarak yapmadığını, sadece kurum yetkilerinin şifai taahhütleri ile yaptığını beyan etmiştir. Bakanlık yetkilerinden, 2012 - 2015 yıllara arasında yaptığı çalışmaların bedelini talep eden şüpheli, talebin geri çevrilmesi üzerine de Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık makamına dilekçe göndermiştir.”

“Hırsızlık yapmadık”

Geven, “Hırsızlık yapmadım, yapanları şikâyet ettiğim için bunlar geldi başıma. Yazılım programı yaptım. 6 - 7 yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Bakanlığı’nda kullanılıyor. Bizimkiler ne yapıyor, her yıl yabancı şirketlere 5 milyar TL ödüyorlar” dedi.

Geven, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasına da, “İBDA-C bağlantısını emniyet yakıştırdı. Ankara sorumlusu filan diye çok gözaltına alındım, ama hiç ceza almadım” yanıtını verdi.

Geven, 1996’da Sincan’da ‘Sabır’ adıyla bilgisayar programcısı olarak işyeri açtı. Şirketin ‘Kaleşnikof’ amblemi televizyonlara haber oldu. Birçok kez İBDA-C operasyonlarında gözaltına alındı. Geven, haberlere ‘İBDA-C’nin bilgisayar sorumlusu’ diye yansıdı. Geven, bir TV’de, “Şeriat istiyorum. Silah Müslüman için sünnetir, Peygamberimiz taşıyorsa her Müslüman taşımalı” demişti.

Eski bakan hakaret davası açtı

Eski bakan Güllüce’nin şikâyeti üzerine Geven hakkında ‘hakaret’ davası açıldı. İddianamede “Dilekçede ‘Bakan İdris Güllüce, iyi niyetimi sömürmüş, hakkımızı yemiştir, 3 sene alın terimizi akıtarak yaptığımız çalışmaları kopyalatıp çalmıştır’ şeklinde görevinden dolayı hakaret ettiği anlaşılmıtır” denildi. Geven, şikâyetlerini sosyal medyada da paylaştı.