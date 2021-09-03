Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın son 3 yılda 994 belediyeye yaptığı araç yardımının yüzde 97’si Cumhur İttifakı'na

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın son 3 yılda 994 belediyeye yaptığı 2 bin 628 araç yardımının yüzde 97’si Cumhur İttifakı belediyelerine gitti. Türkiye nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı kentleri yöneten muhalefet belediyelerine ise sadece yüzde 3 oranında yardım yapıldı. 708 AKP’li belediyeye 2 bin 55, 193 MHP’li belediyeye 399 araç verilirken, 247 CHP’li belediyenin 39’una 61 araç gönderildi.

Yalnızca Konya’daki AKP-MHP belediyelerine sağlanan yardım dahi tüm muhalefet belediyelerine ulaşanlardan fazla oldu.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kasım 2020’de TBMM’ye verdiği soru önergesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, hangi belediyelere yardım yapıldığını sorduklarına ancak yanıt alamadıklarına dikkat çekti. Torun, “Bunun üzerine bakanlığın son üç yılda belediyelere yaptığı araç hibe ve tahsisleriyle ilgili resmi verilere ulaştık. Ortaya çıkan tablo iktidarın adaletsizlik ve partizanlıkta geldiği son noktayı gözler önüne seriyor” dedi.

CHP’li Torun, tarafsız olması gereken bakanlığın açıkça partizanlık yaparak görev suçu işlediğini belirterek, “O araçlar vatandaşın vergileriyle alınıyor. Kimin parasını kime dağıtıyorsunuz? Adli yıl açılışında ‘devletin dini adalettir’ diyen Erdoğan’a sesleniyorum: Sizin adaletiniz işte budur” ifadelerini kullandı.