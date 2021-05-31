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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, millet bahçelerine bütçesinin 5 katı kadar kaynak ayırdı

31 Mayıs 2021 15:23

Bütçesi 3,3 milyar lira olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, millet bahçeleri için 16 milyar lira ayırdı. Rakam neredeyse bakanlık bütçesinin 5 katını buluyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olan millet bahçelerinin maliyeti günden güne artıyor. 2021 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, millet bahçelerinin sayısının 2021 sonu itibarıyla 278 olacağını ve yatırım değerinin de 16 milyar lirayı bulacağını açıkladı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, bu rakam 3 milyar 378 milyon TL yıllık bütçeye sahip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinden neredeyse 5 kat fazla. Ayrıca, 7 bakanlığın bütçesini de aşıyor. 

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, millet bahçelerine ilişkin araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Serter, Türkiye'nin her yerinde son birkaç yıldır yapılan ve yapımı devam eden tüm millet bahçelerine dair TBMM'de araştırma önergesi verdi. Serter, verdiği araştırma önergesinde ‘millet bahçesi' adı altında yapılan projelerin milletin kararı ve görüşü olmaksızın yapıldığının altını çizerek millet bahçelerinin bütçeye olan yükünden söz etti.

CHP'li Bedri Serter, İzmir Bergama'da yapılması planlanan millet bahçesinin imar planının olmadığının altını çizerek, “Millet bahçesinin hem bugün nasıl bir planlama ile ortaya çıkacağını bilmiyoruz hem yarın bahçe yapılıp bittikten sonra bölgedeki esnafın bu projeden nasıl etkileneceğini bilmiyoruz hem de sonrasında bu bahçelerin sulama ve aydınlatma gibi temel ve ciddi bir harcama kalemi oluşturacak olan bütçesinin ne olacağını bilmiyoruz” dedi.

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