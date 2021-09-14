Bakanlık tartışmalı The Bo Viera projesini onayladı; Bodrum'da 310 konut, 90 odalı otel ve 7 ticari yapı inşa edilecek

Yoğun yapılaşma nedeniyle kamuoyunda tartışılan Bodrum’daki The Bo Viera projesinin son halini inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projeye onay verdi. Şirket 139 dönümlük arazide 310 konut, 90 odalı otel ve 7 ticari yapı inşa edecek.

Mahkeme ÇED raporu istemişti

Projenin daha önceki sürecinde; “Turizm Konaklama Tesisi, Tatil Evleri (Konut), İskele ve Kıyı Düzenlemesi Projesi” için, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 31 Mart 2020 tarihinde “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmişti.

Ancak söz konusu kararı, Muğla 2. İdare Mahkemesi, tesis kapasitesinin 500 odayı aştığını belirterek ÇED sürecine tabi tutulması gerektiği sonucuna varmıştı.

Bu kapsamda hazırlanan ÇED raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendi ve 10 Eylül 2021 tarihinde onaylandı.

Kıyı düzenlemesinden vazgeçildi

1704 sayfalık ÇED raporuna göre, BESA Marin Turizm işletmeleri, projenin önceki halinde yer alan kıyı düzenlemesi ve iskele yapılarından vazgeçti.

İnşaat süreci devam ederken ruhsat ve eklerine aykırı yapılan imatlardan kaynaklı şantiye çalışmaları durdurulmuş ve ruhsatlar dondurulmuştu.

Durdurma işleminden sonra, 54 bağımsız bölümün bulunduğu 12 blok için yıkım kararı çıkmış, bu arada tadilat proje çalışmalarına başlanmıştı.

Konut atışından 300 milyon lira, işletmeden 17 milyon lira gelir bekleniyor

Yapı adedi ve tipinde yapılan değişiklikle, 7 Eylül 2020 tarihinde tadilat ruhsatları verildi. Buna göre, 309 ada 1 parselde 261 bağımsız bölümden oluşan 75 blok, 305 ada 3 parselde 56 bağımsız bölümden oluşan 14 blok ortaya çıktı. 309 ada 2 parsel için ise tadilat çalışmaları devam ediyor.

ÇED raporuna göre, toplam 139 bin metrekare büyüklüğüne sahip 3 parselde verilen ilk yapı ruhsatlarına göre toplamda 337 bağımsız bölümden oluşan 87 blok yer alacaktı. Projesinin son hali 90 odalı otel, 310 konut, 7 ticari yapı olarak planlandı.

BESA Grup toplam 171 milyon lira yatırım yapacağı proje için 5 yılda konut satışında 300 milyon lira, otel işletmeciliğinden yıllık 17 milyon lira gelir bekliyor. Şirket 2023 yılına temmuz ayı sonuna kadar The Bo Viera adlı projeyi tamamlamayı hedefliyor.