Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın koruma ekibi kaza yaptı: 4 yaralı

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı'nda görevli polis memuru Ayhan B. yönetimindeki 06 AY 6639 plakalı otomobilin Çorum-Samsun karayolunun Eskice köyü kavşağında lastiği patladı. Araç, su kanalını da aşarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü Ayhan B. ile araçta bulunan polis memurları Onur Ş., Eyüp P. ve İsmail N. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar da sağlık ekiplerine yardımcı oldu. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi alına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'un Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde dün akşam meydana gelen sel felaketinin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgede bulunuyor. (İHA)