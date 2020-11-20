Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bütün Türkiye'de uygulanacak Bina Kimlik Sistemini 2021 yılında devreye alacağız" dedi. Kentsel dönüşüm hakkında da konuşan Bakan Kurum, "Yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattık” diye konuştu.

Bakan Kurum, 98 bin 524 bağımsız bölümün riskli yapı olarak tespit edildiğini söyledi.

Kurum, plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azaldığını, buradan 1 milyar 500 milyon lira tasarruf edildiğini de söyledi.

Bakan Kurum’dan İzmir açıklaması: yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında yapılmış

6.9 büyüklüğünde deprem yaşayan ve 17 binanın çökmesi sonucunda toplan 115 kişinin yaşamını yitirdiği İzmir’de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da hasar da tespit etmediklerini ifade eden kurum, şunları söyledi:

"Bugün itibariyle eşya tahliye çalışmaları biten bina sayısı 136, yıkımı biten bina sayısı 73'tür. İlk etapta yapacağımız 5 bin konut için projelerimiz hazır. Yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede dönüşümü bu ay içerisinde başlatıyoruz."

Kurum, "İzmir depreminde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bina Kimlik Sistemi

Öte yandan Bakan Kurum, Bütün Türkiye'de uygulanacak Bina Kimlik Sisteminin 2021 yılında devreye alınacağını açıkladı.