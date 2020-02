Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin\'de yaptığı konuşmada, terör örgütüne karşı takındıkları tavırdan ötürü halka teşekkür ederek, \"Belediye başkanları, belediyelere gönderdiğimiz paraları şehirlere harcamadılar ve bunları halka harcamak yerine terör örgütüne harcadılar. Tabi devlet bunların elini, belini kırdı\" dedi.

Mardin\'de, kayyum tarafından atanan belediye başkanları ile basına kapalı olarak bir toplantı düzenleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile birlikte daha sonra kentsel dönüşümün yapıldığı Yeşilli ilçesine geçti. Yeşilli Belediye Başkanlığı önünde, kentsel dönüşüm projesi ile ilgili toplanan bir grupla görüşen Bakan Kurum, sorunlarını dinledi. Bakan Kurum\'un, \"Vatandaşımızın istemediği, el birliğiyle çıkmayan hiçbir işleme izin vermeyiz. Vatandaşın anlaşmadığı bir sürece biz dahil olmayız. Bunun da yapılmasına müsaade etmeyiz\" sözleri üzerine grupta bulunan vatandaşlar, \"Başkan Erdoğan, en büyük Erdoğan\" diye slogan attı.

Bakan Kurum, daha sonra Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve gurup temsilcileriyle görüştü. Kentsel dönüşüm projesinin uygulandığı mahallelerde incelemelerde bulunan Bakan Kurum ve beraberindekiler, daha sonra valilik binasına geçti. Vali Mustafa Yaman ve ilçe kaymakamları tarafından karşılanan Bakan Kurum, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. Vali Yaman\'dan brifing alan Bakan Kurum çıkışta gazetecilere konuştu. Bakan Kurum, Endonezya’daki depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek İstanbul\'daki selde zarar gören vatandaşların da zararlarının karşılanacağını söyledi.

Terörden zarar gören bölgede iki günden beri incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Bakan Kurum, Mardin halkına, teröre karşı gösterdiği tavırdan dolayı teşekkür ederek, şöyle konuştu:

\"Biliyorsunuz Mardin yıllardır bitmek bilmeyen terör olayları ile karşı karşıya kaldı. Tabi Mardin halkı her terör olayında gerekli cevabı net bir şekilde meşru olara sert tepkiler verdi. Mardin halkının bu tutumunu Türk milleti olarak her zaman takdirle karşıladık. Ve bir kez daha sizler aracılığıyla tüm Mardin halkına tutumlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabi bu terör olaylarında şehirlerde büyük zararlar meydana geldi. Geçen hafta Hakkari\'den başladık. Dün Şırnak\'taydık. Her yıl bizim belediyelerimize gönderdiğimiz paraları belediye başkanları şehirlere harcamadılar ve bunları halka harcamak yerine terör örgütünü harcadılar. Tabii devlet bunların elini belini kırdı. Gereken cevabı devletimiz, güvenlik güçlerimiz verdiler. Şimdi de biliyorsunuz Mardin’de kayyum belediyesi olarak Valimiz, belediye başkan vekili olarak yürütüyor. Yine diğer ilçelerimizde kaymakamlarımız belediye başkanlığı sürecini yürütüyor. Devletin bütün verdiği kaynakların tamamını halk için harcıyorlar. Hepimizde görüyoruz şahit oluyoruz ki halk için harcandığında o zaman parklar, bahçeler, çocukların oynatıldığı oyun alanları, sosyal alanlar yapılabiliyor. İnşallah valimiz ile sahada yapılması gerekenleri bire bir yaparak halkımızın hizmetine kullanımına alacağız. Bu noktada Mardin haklı şunu çok iyi bilmelidir ki valilerimiz kaymakamlarımız sadece devletin gönderdiği paraları değil inanın kendi şirketleriymiş gibi nasıl burada kaynak öğretirim nasıl iş yaparım derdindeler. Bu manada biz bugün tüm kayyumlarımızla birlikte toplantı gerçekleştirdik. Sadece belediyelerimize devletimizin gönderdiği kaynak dışında nasıl kaynak geliştirebilirizi tartıştık. Hep birlikte kararımızı aldık ilave olarak burada yatırımlar yapacağız. Yollar, içme suları, kanalizasyonların dışında sahada parklarımız, bahçelerimiz, çocuklarımız için gençlerimizin faydalanabileceği tüm alanlarda yine valiliğimizle kaynakları ile inşallah yapıyor olacağız.\"

\'HAK SAHİPLERİYLE UZLAŞI İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRECEĞİZ\'

Yeşilli\'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Bakan Kurum, \"Vatandaşlarımızın şunu net bir şekilde bilmesini istiyoruz. Kentsel dönüşüm de sadece Mardin’e değil Türkiye’nin her yerinde vatandaşın gönül birliği, iş birliği, el birliği olmadığı hiçbir projeye biz bakanlık olarak izin vermeyiz. Burada çoğunluk sağlandığın da projelerde Kentsel Dönüşüme gireceğiz. Kentsel Dönüşüm tamamen yerinde hak sahipleri ile uzlaşı içerisinde bunun altını çizmek istiyorum. Bu konuda Mardin Yeşilli belediyesinde bir de Artuklu belediyemizde de çalışmalarını yapıyorlar ve buradan örnek diyebileceğimiz projeleri inşallah bakanlığımızın destekleriyle biz de onlara destek olacağız. Ama burada şartımız şudur çoğunluğun sağlanmasıdır. Vatandaşın istemediği bir süreçte biz ne devlet olarak ne de bakanlık olarak müdahil olmayız. Bunun takibini de ben bizzat kendim yapacağım halkımızın bilmesini isterim\" diye konuştu.

Konuşmasında Nusaybin\'e 1.5 milyar lira değerinde yatırım yapıldığını hatırlatan Bakan Kurum, \"Çukur siyasetinden zarar gören Nusaybin ilçemizde devletin imar ve inşası devam ediyor. Bu ilçemizde 6 bin 140 bağımsız bölümün inşaatına başladık. Nusaybin\'de sahada incelemelerimizi yapacağız. 6 bin 140 konut için yaklaşık 1,5 milyar lira değerinde bir yatırımı Nusaybin İlçemizde yapıyoruz. Bu manada terörden zarar gören bütün vatandaşlarımıza devletin yaptığı konutları en kısa zamanda teslim edeceğiz. Genel proje ortalaması yaklaşık yüzde 85 seviyelerinde tamamlandı. Bunun dışında ne yapıyoruz? 16 adet taziye evi yapıyoruz. Yine beş adet cami ve üç adet okul binalarına da yapıyoruz ve inşallah kısa zamanda bitiriyor olacağız\" diye konuştu.

Daha sonra gazetecilerin imar barışı ile ilgili sorularını cevaplayan Bakan Kurum, \"İmar barışı ile alakalı süreç devam ediyor. 31 Ekim\'de başvuru süresi sona eriyor ve 31 Aralık’ta da bedellerini yatırma süresi sona eriyor. Tabi Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Mardin’de de kaçak binaların mevcut barışı biliyorsunuz 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle yapılmış binaları konutları içeriyor. Mardin’de de kaçak binalarımız var. Bunların tespitleri il müdürlüğümüzce yapıldı, valiliğimize bunları bildiriyoruz. Valimiz de bunları güvenlik güçlerimiz eliyle belediyemizle birlikte yıkımlarını gerçekleştirecek. İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları ilgilendiriyor. Dolayısıyla vatandaşın elektriğini, suyunu, doğal gazını alamayan ve 31 Aralık 2017 önce yapı tamamlanmış yapıları ilgilendiriyor. Bu düzenleme vatandaşa daha çok hizmet götürmenin önünü açıyor. Bunlarla ilgili barış süreci devam ediyor. Tavrımız nettir 2017’den sonraki kaçak binaların tespiti de süreç içerisinde yapılacak\" dedi.



