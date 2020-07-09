Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Dipsiz Göl paylaşımı: Yeşilin içinde hayat buldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün yürütülen rehabilitasyon çalışmaları sonucunda tekrar hayat bulduğunu duyurdu.



Bakan Kurum, Twitter hesabından, Dipsiz Göl'e ilişkin bugün çekilen bir videoyu paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında, "Bilim insanlarımız ve uzman ekiplerimizle gölde yaptığımız rehabilitasyon çalışmaları sonucunda Dipsiz Göl tekrar yeşilin içinde hayat buldu. Dipsiz Göl ve cennet vatanımızın tüm tabiat varlıkları korumamız altında" ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

İsmi açıklanmayan iki kişi, Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte bulunan gölde kazı çalışması yapmak için yaptığı başvuru sonrasında, Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise çalışmalara izin vermiş ve gölde altın olduğu iddiaları üzerine başlayan kazı, altınlar bulunamayınca sonlandırılmıştı. Çalışmalar sonrasında göl toprakla doldurulmuştu.