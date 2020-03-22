Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum duyurdu: Hazine taşınmazlarında faaliyetlerini durduran işletmelerden kira alınmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hazine taşınmazlarında faaliyetlerini durduran işletmelerden kira alınmayacağanı duyurdu.

Bakan Murat Kurum, Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında alınan yeni kararı duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Kurum, hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedelinin alınmayacağını açıkladı.

Bakan Kurum, ayrıca, açık olan ticari ünitelerde personel sayısı ve faaliyet süresi dikkate alınarak kira bedelinde indirim sağlanacağını duyurdu.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Kurum, "Koronavirüs önlemleri kapsamında, hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacak, açık olan ticari ünitelerde ise personel sayısı ve faaliyet süresi dikkate alınarak kira bedelinde indirim sağlanacaktır" dedi.