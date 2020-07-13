Çevre ve Şehircilik Bakanı: Artık kaçak yapılaşmayı önce belediye yıkacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum’daki kaçak yapıları tamamıyla yıktıklarını belirterek, "Artık kaçak yapılaşmayı önce belediye yıkacak. Biz gördüğümüz kaçak bir yapıyı yıkımı için belediyeye bildireceğiz, eğer yıkmazsa gidip biz yıkacağız. Bunda belediyenin ağır bir sorumluluğu oluşacak.” açıklamasını yaptı.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'ye konuşan Kurum, "Evet, kaçak yapılaşmayla sonuna kadar mücadele ediyoruz. Bodrum örneğini sorarsanız, aradaki kaçak yapılaşmanın tamamını yıktık. Bir tek bir otelin bir bölümü kaldı. Ona da yıkacağız. Diğer yerlere gelince, tek tek tespit ediyoruz. Önce belediyelere bildiriyoruz. Bu arada önemli bir değişiklik yaptık.” dedi.

Birinci önceliklerinin deprem olduğunu kaydeden Bakan Kurum, “Şu anda elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapıyoruz. Burada önemli olan birçok faktör var. Bunlardan bir tanesi vatandaşın deprem konusundaki algısını ve farkındalık ölçüsünü yükseltmek. Bu anlamda haberlerle, broşürlerle ve kamu spotlarıyla gerekli farkındalığı oluşturuyoruz.” diye konuştu.

Kurum, "Yaptığımız hesaplamalara göre ilk planda acilen bir buçuk milyon konutu depreme duyarlı şekilde dönüştürmemiz gerekiyor. Genel anlamda da bu durumda 8.5 milyon konut var. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu 1.5 milyon konutu çözmeyi planladık. Tabii geri kalan 8.5 milyon konut daha orta ve uzun vadede bir proje. Bu anlamda belediyelerle yoğun mesai harcıyoruz. Dönüşümler sürüyor. Biz ilk planda söz verdiğimiz 300 bin konutu tamamlıyoruz. Bu noktada konutlarını dönüştürdüğümüz vatandaşlarımızla sağlıklı ilişkiler kurulmasını önemsiyoruz.” ifadesini kullandı.

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