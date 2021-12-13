Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ihalesinde “çevre dostu yakıt kullanan araçlar” şartname dışı bırakıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda 100’den fazla araç kiralamak için ihaleye çıkıldı. Ancak “çevre dostu” yakıt kullanan araçları şartnameyle kapsam dışı bıraktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurul’daki bakanlığının bütçe konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “sıfır emisyon” hedefini anımsatarak, “Türkiye’yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacağız” dedi. Cumhuriyet'in haberine göre, bakanlığın taşra teşkilatı art arda açtığı araç kiralama ihalelerinde, bu hedefin tersine gittiği görüldü.

Bakanlığın taşra teşkilatı 2022 yılında hizmetlerinde kullanmak üzere toplamda 105 adet dizel araç kiralayacağı biliniyor. Şartnameler incelendiğinde, bakanlık birimlerinin “diğer fosil yakıtlara göre emisyon değerlerinin daha düşük olduğu” bilinen “LPG ve CNG yakıtlı araçları ihale dışı bıraktığı”görüldü. Şartnamede, “karbon salınımının yüksekliği nedeniyle çevreye daha fazla zarar verdiği” eleştirisine konu olan “dizel araçların kiralanacağı” belirtildi.

İklim kriziyle mücadele için kullanımı tavsiye edilen “elektrikli” ve “hibrit” araçlar ise henüz bakanlığın gündemine girmedi.

100’den fazla araç kiralamak için ihaleye çıkan il müdürlükleri, “çevre dostu” yakıt kullanan araçları şartnameyle kapsam dışı bıraktı.