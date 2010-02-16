Çevre kirliliğine farklı bir çözüm

T24- Ambalaj malzemelerinin yarattığı kirliliği önlemek için Londra'daki bu dükkan bir çözüm buldu.















Ambalaj malzemelerinin yarattığı kirliliği önlemek için Londra'daki bu dükkan bir çözüm buldu. Bu dükkandan alış veriş yapmak isteyenler kendi kutularını da yanlarında getiriyorlar.



Dükkandaki ürün yelpazesi çok geniş. Fındık-fıstık, un, şeker, meyve-sebze, baharatlar, yağlar, sirkeler, peynirler, ekmekler... Dükkanın ismi ise anlamlı "Ambalajsız"... 2006 yılında küçücük bir dükkan iken öyle çok ilgi görmüş ki giderek büyümüş.











"Ambalajsız" dükkanın sahipleri neden böyle bir yöntem seçtiklerini şöyle anlatıyor: "Üç sebebimiz var. Birincisi bu yöntem çok daha ucuz. İkincisi ambalajların yarattığı kirliliği önlüyor. Üçüncüsü ise ambalajların üretimi için harcanan enerjiden tasarruf ediliyor."













"Ambalajsız" dükkanda müşterilerden kendi sepetlerini, kutularını, kavanozlarını getirmeleri isteniyor. Diyelim ki getirmeyi unutanlar çıktı, dükkan size ödünç veriyor.