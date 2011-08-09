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Çevre

Çevre dostu kağıt

Aynı kağıdı 260 kez kullanılmasına olanak sağlayan dijital kağıt teknolojisi geliştirildi.

09 Ağustos 2011 03:00



 T24 - Tayvanlı bilim insanları, aynı kağıdın 260 kez kullanılabilmesine olanak sağlayan dijital kağıt teknolojisi geliştirdi.


Milliyet'in haberine göre, “i2R e-kağıt” adı verilen çevre dostu e-kağıtlar, amaçlarına uygun kullanıldıktan sonra silinerek üzerine yeniden yazılma şansı tanıyor. Faks makinelerinde kullanılan termal yazıcıların benzeri kullanılarak üretilen kağıtta yazılanlar, bir düğmenin çevrilmesiyle siliniyor.


İcadın gerçek bir devrim niteliği taşıması ise elektriğe ihtiyaç duymadan yazılabilir olmasından kaynaklanıyor.


Plastik bir filmden oluşan e-kağıt, likid kristal maddesiyle kaplı. Arka ışığa gereksinim duymayan, hafif ve yumuşak olan e-kağıt yeniden yazılabilir olma özelliğine de sahip. Ayrıca, modifiye edilmiş bir yazıcıda, e-kağıdı geriye doğru yuvarlayarak da yazıları silmek mümkün.
 

iR2 e-kağıdın, dijital kitaplar, elektronik ve dijital reklam panoları, posterler, uyarı tabelaları ve işaretlerin, geçerliliği sona erdikçe yenilenmelerinde kullanılması öngörülüyor. iR2 e-kağıtların, 2 dolardan satılması planlanıyor.



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