Çevre Bakanlığı: ENTAR1 adlı enerji şirketi tamamen Sayın Bakanımıza aittir...

Cumhuriyet gazetesinde dün yer alan habere yanıt veren Çevre Bakanlığı, ENTAR1 adlı şirketin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye ait olduğunu söyledi.

Bakanlık açıklamasını sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyuran Özhaseki, habere şu sözlerle yanıt verdi:

"ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş., Kayseri’de aynı bölgede ayrı ayrı 7 kişiye ait tesislerin 1 MW’lik enerji üreten firmaların bekçilik, bakım ve onarım işlerinin ortaklaşa yapılması için kurulmuştur. Bu şirket zaman içinde ihtiyaç kalmadığından kapatılmıştır. Dolayısıyla Sayın Bakanımızın herhangi bir ortaklığı da kalmamıştır. ENTAR1 adlı şirket ise tamamen Sayın Bakanımıza aittir. Başka kişilerle bir irtibatı yoktur. Şeffaftır, her yönüyle ticaret kanuna uygun olarak kurulmuştur. 1 MW’lık enerji üreten bir şirkettir. Sayın Bakanımızın 10.02.2015 tarihli Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği mal beyanında ve 30.12.2015 tarihli TBMM’ye sunduğu mal beyanında bu husus açıkça belirtilmiştir.”