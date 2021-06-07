Çevre Bakanı Kurum: Marmara Denizi’mizi bir an önce eski sağlıklı günlerine kavuşturacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaja karşı hazırlanan 22 maddelik 'Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'yla ilgili paylaşımında "Çalışmalarımıza; 700 bilim insanı katıldı. Yerel yöneticilerimizle istişare ettik. 300 kişilik uzman ekibimizle, 91 noktadan düzenli olarak alınan numunelerle bilimsel testler yaptık. Çevre laboratuvarlarımızda 100 uzmanla biyokimyasal etütler düzenledik" açıklamasında bulundu. Kurum, Marmara Denizi'ni bir an önce sağlıklı günlere kavuşturacaklarını vurguladı.

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Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planıyla ilgili Twitter adresinden açıklama yaparak "Katılımcı bir anlayışla, tüm aşamalarını şeffaf olarak gerçekleştirdiğimiz Marmara Denizi Koruma Eylem Planımız'ı Marmara Belediyeler Birliğimizle birlikte Bakanlıklarımız, TBMM Çevre Komisyonumuz, Valilerimiz, Belediye Başkanlarımız, bilim insanlarımızın katkılarıyla hazırladık" dedi.

"100 uzmanla biyokimyasal etütler düzenledik"

Bakan Kurum, eylem planını hazırlarken 91 noktadan alınan numunelerin incelendiğini belirterek "Çalışmalarımıza; 700 bilim insanı katıldı. Yerel yöneticilerimizle istişare ettik. 300 kişilik uzman ekibimizle, 91 noktadan düzenli olarak alınan numunelerle bilimsel testler yaptık. Çevre laboratuvarlarımızda 100 uzmanla biyokimyasal etütler düzenledik. 20 farklı üniversiteden literatür ve uygulama taraması ile çalışmalarımızın yönünü belirledik. ODTÜ ile ortak çalışmalarımızda farklı pek çok noktadan numuneler aldık. Bilim insanlarımızın gözetiminde 10 noktada yüzey temizliği gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

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"Marmara hepimizin"

Bakan Kurum, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Marmara'ya kıyısı olan 8 ilimizdeki tüm arıtma ve depolama tesislerinde bilimsel testler yaptık. Uzman dalgıçlarımızla Marmara Denizi'nde kapsamlı incelemeler yaptık. Tüm aşamalarını bilim insanlarımız ve uzman ekiplerle birlikte yürüttüğümüz çalışmalarımızı aynı hassasiyetle sürdüreceğiz. Marmara Denizi'ni eski sağlıklı günlerine kavuşturana dek devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek çalışmaya devam edeceğiz. Kurum, "8 Haziran 2021’den itibaren 7/24 esasıyla Marmara Denizi’ndeki müsilajın temizlenmesine yönelik çalışma başlatılacak." dedi.