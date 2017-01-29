Çevre Bakanı: İstanbul’da bir deprem olursa perişan oluruz, ekonomimiz çöker

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Allah korusun Anadolu'da bir deprem olursa bunun altından kalkarız. Ancak, İstanbul'da bir deprem olursa perişan oluruz, ekonomimiz çöker" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara'daki Şehircilik Şurası ardından hafta sonunu geçirmek için baba ocağı Kayseri’ye geldi. Ulaştırma bakanı Ahmet Arslan ile birlikte çeşitli etkinliklere katılan Özhaseki, bu günü ailesiyle birlikte geçirdi.

Sık sık dile getirilen İstanbul depremiyle ilgili kaygılarını anlatan bakan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Geçenlerde Anayasa oylamasının TBMM’den geçmesinin ardından İstanbul'a gittim. Burada, tüm başkanlarını topladım. İstanbul'daki deprem riski anlattım. Bazıları gözümün içine bakıyor. Bir fay hattı var 250 senede kırılıyor. Şu anda 249'uncu senesi. Bir başka fay hattı var 400 sene oluyor kırılalı. Şu anda 462'nci senesindeyiz. Allah korusun Anadolu'da bir deprem olursa bunun altından kalkarız. Ama, İstanbul'da bir deprem olursa perişan oluruz, ekonomimiz çöker. Onun için bakanlık olarak bunu kendimize dert ettik.

“Dönüşüm ve depreme ilişkin alınacak işlerin bir de finansman ayağı var. Milyonlarca dolar tutuyor. Bunun karşılanması lazım. Bunun rezerv alanı sorunu var? rezerv alanını nereden çıkaracağız? İstanbul'un nüfusu 30 milyona çıkacak. Yollar aynı, otoparklar, okullar hep aynı. Pekiyi, nüfus 2 misline çıktı, hayat çekilmez bir hal alacak. Bu sorun nasıl çözülecek? İstanbul'da böyle sorular var. Bunu kendinize dert etmezseniz size göre ne var? Ama, dert ederseniz uyku yitirecek bir ortam var. O nedenle birçok alanda bir gayret içerisindeyiz. Çaba gösteriyoruz, uğraşıyoruz, güzel işler de oluyor. Rabbim bizi mahçup etmesin."