Çevre Bakanı Eroğlu: 23:59'da müzikler susacak

T24- Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, eğlence mekanlarındaki müzik yayınının sınırlandırmasına ilişkin düzenlemede, "23:59 saatinde değişiklik olmadığını" belirtti. Eroğlu, Fukuşima Nükleer Santrali'nden sızan radyasyonun Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını da şu sözlerle aktardı: ''Endişe edecek bir şey yok. Rüzgar hareketleri bizim lehimize. Bir şey olursa vatandaşı uyarırız."









Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, eğlence yerlerindeki müzik yayınına ilişkin düzenlemede iş yerlerinin talebi doğrultusunda değişiklikler yapacaklarını belirterek, ''Çok hassas alanları sınırladık. Sadece hastaneler, huzurevleri gibi çok hassas bölgelerin dışında olanları, çok hassas statüsünden çıkardık, bu konuda mutabık kaldık. Neticede makul bir mutabakat sağlandı''dedi.

Çevre ve Orman Bakanlığının gelecekte yapılacak barajların maliyeti dışında İzmir'e 1.1 milyar lira yatırım yaptığını anlatan Bakan Eroğlu, ayrıca İzmir'in ORKÖY projelerinden faydalandığını ve Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de kentte istasyonlar kurduğunu söyledi.

Eroğlu, İzmir'e devasa yatırımlar yaptıklarını dile getirerek, ''Son 8 senede yaptıklarımızı İzmirliler, bizden önce yapılanlarla kıyaslasın. Farkı göreceklerdir'' diye konuştu.

Eroğlu, İzmir'in suyunu 2060 yılına kadar temin etme görevinin boyunlarının borcu olduğunu, Çağlayan Barajı ile İzmir'e 120 milyon metreküp su vermeyi planlayan sistemi kurduklarını belirtti. Sadece İzmir'de değil, Türkiye'nin her yerinde vatandaşlara su ulaştırdıklarını söyleyen Eroğlu, ''Türkiye'de her iki kişiden biri bizim getirdiğimiz suyu kullanıyor. Su konusunda muhteşem çalışmalar yaptık'' dedi.



Gürültü yönetmeliği





Ziyaretin sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eroğlu, eğlence yerlerindeki müzik yayınına ilişkin düzenlemede, iş yerlerinin talebi doğrultusunda değişiklikler yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

''Tamam eğlenmek serbest ama belli bir saatten sonra kimseyi rahatsız etmemek gerekir. Çok hassas alanları sınırladık. Sadece hastaneler, huzurevleri gibi çok hassas bölgelerin dışında olanları, çok hassas statüsünden çıkardık, bu konuda mutabık kaldık. Neticede makul bir mutabakat sağlandı. Pazartesi günü yönetmeliği Başbakan'a sunacağız. 23.59 saatinde bir değişiklik yok. Açık mekansa müziği kapatacak, kapalıysa devam edecek.''

Eroğlu, Japonya'daki radyasyon oranıyla ilgili soruya da ''Şu anda Türkiye için herhangi bir risk yok. Mesafe, bulutların gidişi, yağmur ve meteorolojik hadiseler var. Endişe edecek bir şey yok. Rüzgar hareketleri bizim lehimize. Bir şey olursa vatandaşı uyarırız'' yanıtını verdi.

Aliağa'daki demir çelik tesislerinin bölgedeki kanser oranını yükselttiği yönündeki iddialar konusunda da Eroğlu, bakanlık olarak bölgedeki denetimleri sıklaştırdıklarını, kanser oranlarında yükselme görmediklerini ifade etti. Bakan Eroğlu, ''Bazen bazı kişiler ortaya laf ediyor. Başka yerden gelen insanlar, kanser teşhisiyle karşı karşıya olduklarını iddia etmez, ispat eder'' dedi.