-CEVİZOĞLU: "BİR ARKADAŞ İŞLETİYOR ZANNETTİM'' İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu, ''Önce İstanbul Terörden arandığımda, bir arkadaş işletiyor zannettim, şaşırdım'' dedi. Adliye girişinde basın mensuplarına açıklama yapan Cevizoğlu, İstanbul Terörle Şube Müdürlüğünden telefonla aranarak, ifade vermek üzere bugün saat 09.00'da savcılıkta olmasının istendiğini söyledi. Bunun için Ankara'dan geldiğini belirten Cevizoğlu, ''Normalde CMK'nın 145. maddesine göre 'yazılı tebligat yapılmalı, tebligatta gerekçesi açıklanmalı, kişiler öyle çağırılmalı' deniyor. Sanıyorum işlemler daha çabuk olsun diye bu yola başvuruluyor'' dedi. Hulki Cevizoğlu, şöyle konuştu: ''Bizim için fark etmez. Gazetelerde, televizyonlarda, gördüğümüz kadarıyla misyonerlikle ilgili sorular sorulacağı yazıyordu. Bizim de bu konuda yaptığımız çok program vardı. Muhtemelen öyledir, bilmiyoruz. Önce İstanbul Terörden arandığımda, bir arkadaş işletiyor zannettim, şaşırdım. 'Bu işlerle ne işimiz olur?' dedim. 2-3 gün önce de telefonuma bir mesaj gelmişti, 'Sizi arayarak kendisini polis olarak tanıtanlara inanmayın' diye. 'Şüpheli miyim, tanık mıyım?' diye sordum. 'Şüpheli sıfatıyla' dedi. Bugüne kadar şüphelenecek bir şeyimiz yoktu. Bundan sonra neyimizden şüphelenildi? Bağımsız milletvekili adayı olduk, ondan mı şüpheli olduk bilemiyorum.'' Açıklamasının ardından Cevizoğlu, ''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'ın bulunduğu kata çıktı.