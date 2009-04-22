Ceviz yiyerek meme kanseri riskinizi azaltın

Amerikalı araştırmacılar, kadınların ceviz yiyerek meme kanseri riskini azaltabileceklerini bildirdiler.



ABD'nin West Virginia eyaleti Huntington kentindeki Marshall Üniversitesi Tıp Okulu'ndan araştırmacılar, deneylerinde meme kanseri gelişen türden laboratuvar fareleri kullandılar. Farelerin bir kısmına insanlar gibi günde bir avuç ceviz yedirilirken, diğerleri normal beslendi. Deneyin sonunda ceviz yiyen farelerde küçük ve az tümör oluştuğu ve bu farelerde meme kanserinin diğerlerine oranla çok geç oluştuğu saptandı.



Araştırma üzerinde çalışanlardan Elaine Hardman, cevizin, kurabiyelerden, patates kızartmasından ya da cipslerden daha iyi olduğunu belirterek, sağlıklı beslenmenin tüm kronik hastalıkları önlediğinin bilindiğini kaydetti. (AA)

