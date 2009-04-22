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Sağlık

Ceviz yiyerek meme kanseri riskinizi azaltın

ABD'de fareler üzerinde yapılan deneylerde, cevizin meme kanseri riskini azalttığı kanıtlandı.

22 Nisan 2009 03:00

Amerikalı araştırmacılar, kadınların ceviz yiyerek meme kanseri riskini azaltabileceklerini bildirdiler.

ABD'nin West Virginia eyaleti Huntington kentindeki Marshall Üniversitesi Tıp Okulu'ndan araştırmacılar, deneylerinde meme kanseri gelişen türden laboratuvar fareleri kullandılar. Farelerin bir kısmına insanlar gibi günde bir avuç ceviz yedirilirken, diğerleri normal beslendi. Deneyin sonunda ceviz yiyen farelerde küçük ve az tümör oluştuğu ve bu farelerde meme kanserinin diğerlerine oranla çok geç oluştuğu saptandı.

Araştırma üzerinde çalışanlardan Elaine Hardman, cevizin, kurabiyelerden, patates kızartmasından ya da cipslerden daha iyi olduğunu belirterek, sağlıklı beslenmenin tüm kronik hastalıkları önlediğinin bilindiğini kaydetti. (AA)

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