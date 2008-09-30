Ceviz ve portakaldan doğal saç boyası

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Önal, yaptığı araştırmalar sonucu, ceviz yaprağı, portakal ve ceviz kabuğu gibi çeşitli malzemeler kullanarak doğal saç boyası üretti.



Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Önal, yaptığı çeşitli araştırmalar sonucu ceviz yaprağı, portakal kabuğu ve ceviz kabuğu gibi çeşitli malzemeler kullanarak doğal saç boyası yaptığını kaydetti. Doğal saç boyasının ham maddesi olan ceviz yaprağı, portakal ve ceviz kabuğunun sezonunda toplanıp kurutulduğunu ifade eden Prof. Dr. Önal, bunların kurutulduktan sonra öğütülüp ekstraksiyon işlemine tabi tutulduğunu, daha sonra katılaştırılarak değişik saç boyalarının hazırlandığını belirtti.



Boyanın üretiminde karanfil, kına, yumurta, zeytin yağı, çay, yoğurt gibi doğal ürünlerin de kullanıldığını anlatan Prof. Dr. Önal, "Bu saç boyasının kesinlikle ve kesinlikle hiç bir yan etkisi yok. Saç derisine herhangi bir zarar vermez" diye konuştu.



"Saç dökülmelerini de engelliyor"



Saç boyasında renk olarak kızıl kahve, kestane, doğal siyah ve kızıl renkler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Önal, "Hazırladığımız bu saç boyasını birçok kişi üzerinde denedik. Doğal saç boyasının saç dökülmelerini de engellediğini gördük" dedi. Bundan bir süre önce bu konuda yüksek lisans tezi de hazırlattığını bildiren Prof. Dr. Önal, şunları kaydetti:

"Böyle bir çalışmaya neden girdik? Literatüre baktığımız zaman gebe bayanlarda kullanılan sentetik saç boyalarının ciddi manada sağlık sorunları çıkardığını görüyoruz. İşte bu hamile bayanlardaki yan etkiyi ortadan kaldırmak, kullanıcı olan bay ve bayanlarda sağlık sorunlarını engellemek amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Ayrıca bu doğal saç boyasını kullananlar hazırladığımız kürleri de kullanırlarsa saçların daha sağlıklı olmasını sağlar."



Saç boyasının kullanım şekli



Hazırladıkları doğal saç boyasını kullanmadan önce mutlaka saçların yıkanması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Önal, "Eldiven giydikten sonra saça boyayı iyice sürüyoruz. Sürdükten sonra saça streç film geçiriyoruz. 7 veya 8 saat bekledikten sonra şampuan ile yıkıyoruz" dedi.



Boyanın kalıcılık süresinin en az 6 hafta olduğunu ifade eden Prof. Dr. Önal, "Diğer sentetik saç boyalarında da aynıdır. Saç diplerinden beyaz saç çıktığı için en az 6 hafta diyoruz. Doğal saç boyamızın satış iznini de çok yakında alacağız" diye konuştu.



Saç boyasını kullanan araştırma görevlisi



Saç boyasını kullanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi Ferda Kavak ise saçının daha önce sarı olduğunu ve sentetik boya kullandığı için sürekli olarak dökülme, kırılma, uzamama şikayetlerinin bulunduğunu söyledi. Bir bayan için saçın çok önemli olduğunu vurgulayan Kavak, şöyle konuştu:



"Saçımın ilk rengi olan kestaneye dönmek istedim. İnsan değişiklik istiyor. Bu doğal saç boyasını denedim. Saçımdaki dökülme 2-3 boyamadan sonra tamamen durdu. Saçım gerçekten parlamaya başladı ve gürleşti. Bu doğal boya saçımı beslediği için çok memnunum. Çevremdeki insanlar da kullandılar. Onlar da bu doğal boyadan çok memnunlar. Gerçekten gözle görülür değişim görüyor insan. Onlar da saçta dökülmeyi durdurduğunu söylüyorlar."



