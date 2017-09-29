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Ceviz toplarken ağaçtan düşüp yaralandı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni İlçesi’nde, ceviz topladığı ağaçtan düşen 69 yaşındaki Haci Ahmet Karaaslan ağır yaralandı

29 Eylül 2017 15:17

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni İlçesi’nde, ceviz topladığı ağaçtan düşen 69 yaşındaki Haci Ahmet Karaaslan ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Aşağı Söğütlü Köyü\'nde meydana geldi. Haci Ahmet Karaaslan, kendisine ait arazideki ağaca çıkarak ceviz toplamala başladı. Karaaslan, ceviz topladığı sırada birden dengesini kaybederek aşağı düştü. Gürültüyü duyan yakınlarının çağırdığı ambulansla Besni Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Karaaslan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

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