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Ceviz topladığı ağaçtan düşüp öldü

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Hasan Önür (80), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

18 Eylül 2018 18:06

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çameli ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Hasan Önür (80), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bugün saat 10.00 sıralarında, Çiğdemli Mahallesi\'ndeki evinin bahçesindeki ağaca çıkan Hasan Önür, elindeki sopa ile vurup, dallardaki cevizleri düşürerek toplamaya başladı. Bir ara dengesini kaybeden Önür, 5 metre yükseklikten düştü. Acı içinde kıvranan Önür, yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Çameli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavinin ardından durumu ağır olan Önür, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Önür, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, Önür\'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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