Ceviz, erkeklerde 'spermi güçlendiriyor'

Günde yaklaşık iki avuç ceviz yemenin genç erkeklerde sperm sağlığını artırdığı gözlendi.

Biology of Reproduction (Üreme Biyolojisi) adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, diyetlerine 12 hafta boyunca ceviz ekleyen erkeklerde spermin şekli, hareketi ve canlılığı gelişim gösterdi.

Cevizin içerdiği yağ asitlerinin spermleri beslediği düşünülüyor. Ancak araştırmacılar, bunun dölleme oranlarını da artırıp artırmadığının bilinmediğine vurgu yapıyor. İngiltere'de her altı çiftten biri kısırlık sorunuyla karşılaşıyor ve bu vakaların yüzde 40'ında sorunun kaynağı erkeğe ait.

Kısırlık tedavisi

İngiltere'nin Sheffield Üniversitesi'nde görevli Dr. Allan Pacey, artan sayıda araştırmanın bir erkeğin nasıl beslendiğinin sperm kalitesini etkilediğini gösterdiğini söyledi. Araştırma ekibi bir sonraki aşamada, erkekte sperm kalitesi zayıf olduğu için çocuk sahibi olamayan çiftlerle iletişime geçerek, bol cevizli bir diyetin hamilelik olasılığını artırıp artırmadığını deneye tabi tutacak.

Erkeklerde kısırlık nedenleri genellikle çok az sperm üretilmesine, ya da spermin yeterli derecede iyi yüzmemesine, ya da boyut ve şeklindeki eksikliklere bağlanıyor. Ceviz deneyinde 21 ila 35 yaş arasında 117 erkek, iki gruba ayrıldı.

75 gram ceviz

Bir grubun günlük diyetine 75 gram ceviz eklendi. Diğer grup ise normal diyetlerine, cevizsiz devam etti. Her iki grubun da ceviz haricinde yedikleri tipik Batı mutfağının gıdalarından oluşuyor. Araştırmacılar, ceviz tüketen grubun sperm parametrelerinde kayda değer bir gelişim gözlerken, ceviz yemeyenlerde herhangi bir değişim tespit etmedi. Araştırmanın ortak başkanlarından Dr. Catherine Carpenter, cevizin zengin bir ''a-linolenik asit'' kaynağı olduğunu ve sperm kalitesindeki gelişimin buna bağlı olduğuna inandıklarını söylüyor.