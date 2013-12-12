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Dünya

Çevirmen şizofrenim dedi, şirketi kayıplara karıştı

Mandela'yı anma töreninde Obama'nın konuşma yaptığı sırada, işaret dili çevirmenin rastgele ve hiç bir sağır topluluğu için bir şey ifade etmeyen işaretler kullandığı ortaya çıkmıştı

12 Aralık 2013 18:22

Güney Afrika'nın eski lideri Nelson Mandela için önceki dün düzenlenen anma törenindeki işaret dili çevirmeninin bağlı olduğu şirketin sahiplerinin kayıplara karıştığı belirtildi.

Açıklama Güney Afrikalı Bakan Hendrietta Bogopane-Zulu'dan geldi. Bogopane-Zulu, Thamsanqa Dyantyi'nin yaptığı çevirinin kalitesinin yetersiz olduğunu söyledi ve işitme engellilerden özür diledi.

Bakan, "Dyantyi, Xhosa dilinde konuşuyor. İngilizce ona fazla geldi." diye konuştu. Mandela için önceki düzenlenen törenindeki işaret dili çevirmeni, aldığı eleştirilerin ardından, şizofreni atağı geçirdiğini açıklamıştı.

 

Şizofreni

 

Thamsanqa Jantjie Güney Afrika basınına yaptığı açıklamada, "birden bire sesler duymaya başladığını ve halüsinasyon gördüğünü" anlatmıştı.

Anma törenindeki anlatıma tepki yağmış, Güney Afrika Sağırlar Federasyonu temsilcisi Francois Deysal, anlatımı yapan görevlinin rastgele ve dünyanın hiçbir yerinde hiç bir sağır topluluğu için bir şey ifade etmeyen işaretler kullandığını savunmuştu.

Güney Afrika'nın ilk sağır milletvekili Wilma Newhoudt-Druchen de Twitter'dan yolladığı mesajda, işaret dili anlatımcısının "berbat" olduğu ve "derhal sahneden indirilmesi gerektiği" yorumunu yapmıştı.
Newhoudt-Druchen, BBC'ye yaptığı açıklamada söz konusu kişinin iktidardaki ANC partisi tarafından görevlendirildiğini, ancak bu kişinin Güney Afrika işaret dilini kullanmadığını söylemişti.

Dünya Sağırlar Federasyonu Genç Sağırlar Grubu'nun lideri Güney Afrikalı Braam Jordaan da BBC'ye söz konusu kişinin kendi işaret dilini yarattığını dile getirmişti.

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