Çeviride yüksek kaliteyi Uluay Çeviri Hizmetleri ile yakalayın

Yeminli tercüme günümüzde en çok ihtiyaç duyulan çeviri hizmetlerinden biri olup yeminli tercüme yalnızca yeminli tercümanlar tarafından yapılabilir.

Yeminli tercüme hizmetlerinden hukuki metinler ve sözleşmeler başta olmak üzere birçok resmi evrakın çevirisi noktasında yararlanılır. Yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapılan belgeler resmi evrak statüsü kazanmakta olup çevirinin yeminli tercümanlar tarafından yapılmadığı durumlarda belgenin noter onayı alması mümkün değildir.

Yasal niteliğe sahip olan belgelerin resmi statü kazanmasını sağlayacak şekilde tercüme edilmesi ve yapılan tercümelerin altına ıslak imza atılıp kaşe basılması için Noter tarafından yetki verilen kişilere yeminli tercüman ya da yeminli çevirmen denilir. Yeminli tercümanlar tarafından verilen çeviri hizmetlerine konu olan belgeler yetkili makamlar nezdinde resmi statüye sahip belgeler olarak kabul edilmektedir. Yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapılan imzalanan ve kaşelenen belgeler resmi kurumlar nezdinde geçerli olmakla birlikte bazı kurumların kabul standartları gereği belgelerin noter tasdikli çeviri hizmeti almaları gerekmektedir.

Bu tür durumlarda ibraz edilecek belgenin çevirisi yeminli tercüman tarafından yapılsa dahi noter onayı bulunmadığından dolayı ilgili resmi kurumlar ve kuruluşlar tarafından kabul edilmezler. Aynı şekilde yeminli olmayan tercümanlar tarafından yapılan çevirilerin de noter onayı alması olasılığı yoktur. Resmi kurumların ve kuruluşların kabul standartlarının göz önünde bulundurulmadığı bu tür durumlarda yasal süreçlerin aksaması ya da kesintiye uğraması gibi istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalınabilir.

Yeminli tercümanlık yapma hakkı kazanabilmek için tercümanın ilgili yabancı dili konuşma, yazma ve okuma düzeyindeki uzmanlığını Noter nezdinden ispatlaması ve belgelendirmesi gerekir. Noter tarafından uygunluk verilmesi durumunda aldıkları zaptın verdiği yetkiyle yeminli tercümanlık olarak hizmet verme hakkını ve yeminli tercüman unvanını elde ederler.

Yeminli tercümanlık yapmak isteyen kişiler çeviri hizmeti verecekleri yabancı dil ile ilgili bir bölümde lisans eğitimini tamamlamış olmaları ya da yurt dışında dil eğitimi almış olmaları, bunu ispatlayıp belgeleyebilmeleri aranan şartlardandır. Yeminli tercüman adayları, yeminli tercüman olmalarını sağlayacak noter zaptını alabilmek için Notere başvurduklarında çeviri hizmeti verecekleri dili okuma, yazma ve konuşma konusunda yetkin olduklarını diploma, yabancı dil sınavı puanı, yabancı dil eğitim sertifikası ya da transkript gibi belgelerle ispatlamaları gerekir. Söz konusu yabancı dil konusundaki yetkinlikleri ve yeminli tercüman olarak hizmet verme talepleri onaylandığında Noter nezdinde kendilerine verilen zaptı yüksek sesler okurlar ve yemin ederler. Zaptı yeminli tercümanın ve noterin imzalamasının ardından yeminli tercüman olarak hizmet verme hakkına kavuşurlar.

Kaliteli Alt Yazı Çevirisi Seyir Zevkini Artırır

İnternet erişiminin dünyanın dört bir yanında yaygınlaşmasının yanı sıra farklı kültürlere ait dizi, film ve diğer videoların izlenmesini kolaylaştıran dijital platformların artması alt yazı çevirisi hizmetlerine duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Alt yazı çevirisi sayesinde insanlar farklı ülkelerin ve farklı dilleri konuşan toplumların kültürleri ile tanışmakta ve kültürlerarası köprülerin kurulmasında altyazı çevirisi hizmetleri çok önemli bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle alt yazı çevirisi giderek popülaritesi artan ve önem kazanan çeviri türlerinden biri haline gelmektedir.

Tüm çeviri alanlarında olduğu gibi alt yazı çevirisi konusunda da başarılı bir çeviri ortaya koyabilmek için çevirmenin yalnızca yabancı dil bilgisine sahip olması yeterli değildir. Alt yazı çevirisi hem biçimsel hem anlamsal yönden kusursuz olmalıdır. Aynı zamanda deyimler, kültürel kodlar ve geleneksel söz öbekleri kaynak dilden hedef dile en doğru şekilde aktarılabilmelidir. Ancak bu takdirde başarılı bir alt yazı çevirisinden bahsedilmesi mümkün olabilmektedir.

Diğer çeviri türlerinden bağımsız olarak alt yazı çevirisi estetik kaygı taşıyan bir çeviri türüdür. Alt yazı çevirisinin başarısını etkileyen unsurlar arasında kalite ve özgünlük kadar önemli ola bir diğeri de çevirinin estetik değeridir. Alt yazı çevirisinde cümle uzunlukları mutlaka seyircinin kolayca takip edebileceği şekilde olmalı ve bunun sağlanabilmesi için izleyicinin okuma süresinin titizlikle hesaplanmasına özen gösterilmelidir. Alt yazı çevirisinde temel kuralın çeviri cümlenin ekranda 1-7 saniye arası kalması ve cümlelerin 2 satırdan uzun olmaması gerektiği unutulmamalıdır. Kısa cümlelerin tek satır halinde çevrilmesi daha doğru bir adım olup uzun olmayan cümleler iki satır halinde çevrildiğinde izleyicinin gözünün yorulabilmesi olasılığı ortaya çıkmaktadır. İki satıra bölünmesi gereken cümlelerde üst satır alt satırdan uzun olmamalıdır. Bu noktalara dikkat edilmesi estetik bir görünüm sağlamasının yanı sıra izleyicinin okuma kalitesinin artmasında ve kesintisiz seyir keyfi yaşamasında son derece önemli bir rol oynamaktadır.

2012 yılından bu yana 45 farklı dilde sözlü ve yazılı çeviri hizmetleri veren Uluay Çeviri Hizmetleri sektörünün önde gelen isimlerinden biridir. Hem kurumsal hem bireysel müşterilerine üst düzey hizmet veren Uluay Çeviri Hizmetleri’nin hızlı, güvenilir, kaliteli ve ekonomik hizmetlerinden yararlanmak için siz de iletişime geçebilirsiniz. Böylece Uluay Çeviri Hizmetleri’nden ihtiyacınız olan çeviri hizmetleri ile ilgili bilgi ve fiyatlama alabilirsiniz.