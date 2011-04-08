-ÇEVİK KUVVETE KAMERALI KASK İSTANBUL (A.A) - 08.04.2011 - Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polislerin, kulaklı, kameralı yeni kaskları basına tanıtıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün Bayrampaşa'daki yerleşkesinde yapılan tanıtımda, çevik kuvvette görevli polis memurları tarafından kullanılacak kulaklıklı ve kameralı kasklar basına gösterildi. Yaklaşan 1 Mayıs ile ilgili çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü toplumsal olaylarda orantısız güç kullanımının önüne geçmek için geçen yıl başlattığı kaskların numaralandırılmasının ardından bu yıl da görevli memurun telsizden verilen emirleri duyulabilmesi için kulaklıklı 3 bin 200 adet kask satın aldı. Kulaklıklı kaskların yanı sıra Çevik Kuvvet amirleri tarafından kullanılacak HD kayıt özelliği olan kameralı 200 adet kaskın daha alındığı bildirildi. Amirlerin, yeni kameralı kasklarla, emirlerindeki Çevik Kuvvet polislerinin toplumsal olaylara müdahalelerini kayıt edeceği, kayıt edilen görüntülerin daha sonra incelenebileceği öğrenildi. Kaskların yanı sıra gözaltı midibüslerine de orantısız güç kullanımı engellemek için kamera sistemleri yerleştirildiği, böylelikle gözaltındaki şüphelilerin emniyete ve buradan da adliyeye sevklerinin kamera ile kayıt altına alınacağı ifade edildi. Toplumsal olaylarda müdahale için kullanılan ''Toma'' isimli araçların da 1 Mayıs'a kadar kamera sistemleri ile donatılacağı bildirildi.