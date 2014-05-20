Çevik kuvvet polisi esnaf dövdü, açığa alındı

İstanbul'da zabıta ve polislerin seyyar satıcılara yönelik operasyonu sırasında çevik kuvvet polisleri, bir esnafa meydan dayağı attı. Esnaf, kendini döven polislerden kurtulmak için 155'i aradı!

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, esnafa dayak atarken kamalara yakalanan çevik kuvvet polisinin görevden alındığını duyurdu.

İddiaya göre olay şöyle gelişti: Zabıta ekiplerinin seyyar satıcılara yönelik operasyonuna çevik kuvvet polisleri de destek verdi. Operasyon sırasında seyyar satıcılarla zabıta ve polisler arasında yaşanan tartışmaya bir esnaf da dahil oldu. Zabıtalar sivil kıyafetli olduğu için ne olduğunu kavrayamayan esnaflardan biri T., ortamı yatıştırmak için "Durun yapmayı, etmeyin" diyerek tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak zabıtaların hemen ardından olay yerine gelen çevik kuvvet polislerinden bir tanesi olaya müdahale eden esnafı itekledi. Sokaktan gelen gürültü üzerine dükkanının kapısına çıkan Erol Polan isimli başka bir esnaf da komşusunun iteklendiğini görünce, polislere, "Yaşı başı var iteklemeyin ayıptır!" ikazında bulundu. Erol Polan'ın bu tepkisine sinirlenen polisler, bu sefer Polan'ı iteklemeye başladı. Meslektaşına destek veren diğer polisler de Polan'a vurmaya başladı. Biber gazının da kullanıldığı müdahalede bazı polisler, dükkanının içine sığınan Polan'ı dükkan içerisinde de darp etti. Erol Polan, polis şiddetinden korunmak için 155 Polis İmdat telefonunu arayıp yardım istedi. Tüm yaşananlar iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Resmi işlemler için dükkânı kapattırılan Erol Polan, polis merkezine götürülüp ifadesine başvuruldu. Sağlık kontrolüne götürülen Polan'a kaç günlük rapor verildiği, rapor kendisine verilmediği için öğrenilemedi. Tişörtü yırtılan, başında ve ayağında şişlikler, yüzünde çizikler oluşan Polan, kısa süre içerisinde yaşadığı onca şey karşısında şaşkına döndü.

Polis dayağından kurtulmak için polisi aradı

Polis merkezindeki ifadesi sırasında kendisine saldıran iki polisi teşhis ettiğini belirten Erol Polan, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "Gürültüyü duyunca kapının önüne çıktım. Yan tarafta kargaşayı gördüm. Yan komşumuz Necati abiyi iteklediklerini görünce, polis memurunun yanına giderek "Yaşı başı var iteklemeyin ayıptır' deyince bana küfrederek beni itekledi. Vurmaya kalktı. Diğer Çevik Kuvvetler benim üstüme saldırdı. Zaten bütün kamera kayıtları da var. Hepsi, yumrukla kaskla kafama vurarak ben kendimi dükkana zor attım. Bir iki dakika sonra dükkan içine girdiler tekrar beni darp etmeye kalktılar. O sırada yapabildiğim tek şey 155'i aramak oldu. Gene polisi polise şikayet etmek oldu. Başka hiçbir şey yapamadım. Polis geldiğinde dükkanımı kapatmamı istediler. Abimin gelmesini beklemek istedim, müsaade etmediler. Şikayeti geri almamı söylediler. Hastaneye darp raporu için gittim. Kafamda şişlikler olduğunu, ayağımda, kaşımda darp olduğunu söyledim. Hastanedeki raporu polis memuruna verdiler. Tişörtüm yırtıldı. "

Tartaklanan komşu: İnsani görevimizi yapmak istedik

Erol Polan'ın yardımına koştuğu komşusu ise şunları söyledi; "Polisin ilk müdahalesi sırasında dükkanımın içinde sivil memurların olduğunu gördüm dükkanımın içerisinde kargaşa, bağrışma. Dükkanımın hemen 1 metre önünde oldu olay. Kendimi o olayın içinde buldum. Kimin kime vurduğu, kimin kime bağırdığı belli değil. 'Durun yapmayın etmeyin' diye biz de normal insani görevimizi yapma davranışında bulunduk. Sonra resmi polisleri gördük. bizi de ite kaka dükkanımıza zorla bağırarak soktular. Ben orada ite kaka bir ortamda bulunduğumdan komşum araya girdi. Komşuma bu sefer saldırmaya başladılar. Bir sürü memur, ellerindeki güçle komşumuzu iyice tartakladıklarını, komşum dükkana girdiği halde tartaklamaya devam ettiklerini ve bunun 5-10 dakika durmadıklarını gözlerimle gördüm. Dükkanımızda vergimizi veriyoruz, günde 15 saat çalışıyoruz çoluk çocuğumuzun ekmeğini kazanıyoruz. Biz de kamu hizmeti görüyoruz. Sadece onlar görmüyor ki. Biz o gelen polislere belki de biz hizmet veriyoruz, belki bir şeyler satıyoruz."

Vali Mutlu'dan açıklama: O polis açığa alındı

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, görüntülerin basına yansımasından bir süre sonra, olaya karışan bir polisin açığa alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bu gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Mutlu şöyle yazdı:



"Fatih ilçesinde basına da yansıyan görüntülerde esnafa şiddet uygulayan polis memuru Valiliğimizce açığa alınmış, soruşturma başlatılmıştır."