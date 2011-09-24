Çevik kuvvet aracı kaza yaptı: 10 polis yaralı

T24 - Kadıköy'de lastiği patlayan çevik kuvvet otobüsü metrobüs yoluna girdi: 10 polis yaralı...

D-100 Karayolu Uzunçayır mevkiinde kazadan dolayı 3 şerit trafiğe kapandı. Büyük yoğunluk yaşanıyor. Kadıköy'de düzenlenecek olan mitinge giden çevik kuvvet otobüsü lastiği patlayınca metrobüs durağına girdi.





Kazanın ilk görüntüleri!







Kazada, minibüste bulunan 10 polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan polisler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar da meydana geldi. Metrobüs seferleri de kazadan etkilendi. Zincirlikuyu-Kadıköy seferleri karşılıklı olarak durduruldu.