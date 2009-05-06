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'ÇEV'e sızan polisin hazırladığı komplo'

Ergenekon'dan aranan ÇEV Başkanı Yaşer: Yaşananlar derneğe sızan bir polisin hazırladığı komplo

06 Mayıs 2009 03:00

Ergenekon soruşturmasının 12. dalgası çerçevesinde hakkında gözaltı kararı çıkarılan Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) Başkanı Gülseven Yaşer, yaşananları “derneğe sızan bir polisin hazırladığı komplo” olarak değerlendirdi

Tedavi gördüğü Washington’da CNNTÜRK’te yayımlanan 5N 1K programına konuşan Yaşer, Cüneyt Özdemir’in sorularını yanıtlarken, özetle şunları söyledi:
- “Tedavi sonrası hemen döneceğim. Mahkemelerin sonunda beraat edeceğiz.
- (Hayri Canöz isimli kişiye bir e-mail gönderdiği iddiası) Bu kişiyi tanıyorum. DGM’de yargılandık ve bu maillerin sahte olduğu orada ispatlandı. Bu bir komiser yardımcısıydı ve terör şubesinde çalışıyordu. Birkaç kişiyi araya sokarak ‘Hocam, Fethullah Türkiye’ye hâkim oldu. Ben Aleviyim, kahroluyorum. Beni deşifre etmeyin, size içeriden yardım etmek istiyorum’ dedi. Güvenimizi aldı ve 1 yıl beraber çalıştı.

'Tamamen organize bir hareketin uzantısı'

- Sonradan, Gülen’in Ankara DGM’deki davasının karar aşamasında benim seslerimi montajlayarak mahkeme başkanına verildiği anlaşıldı. ‘Gülen masumdur, bu olayı Yaşer ve arkadaşları planlamıştır’ dediler. Bu komiser yardımcısı içimize girdikten sonra telefonlarımız dinlenmeye başladı. Suç duyurusunda bulunduk. Görevden alındı, Emniyet onu kurtaracak raporlar hazırladı. Tamamen organize bir hareketin uzantısı.



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