-Cevdet Yılmaz: Cari açığı dikkatle izliyoruz TBMM (A.A) - 12.12.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, TÜİK'in üçüncü çeyrek büyüme rakamını 8,2 olarak açıkladığını belirterek, ''Bu, Çin'den sonra ikinci büyüme hızı. Üç çeyreğe toplu baktığımızda 9,6 büyüme görüyoruz. Cari açığı dikkatle izliyoruz. Orta vadeli olarak aşağı çekmeyi hedeflediğimiz bu konuda olumlu sürecin başlangıcını görüyoruz üçünü çeyrekte'' dedi. Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2012 yılı bütçesi üzerindeki eleştirileri yanıtlarken, Türkiye'nin, bugün çok önemli ivme yakaladığını, makro ekonomik istikrar, güçlü siyasi yönetim, bütçe dengeleri disiplinine uyan bir ekonomi, sağlam bir bankacılık yapısının bulunduğunu, piyasalar ve dünyaya güven verdiklerini anlattı. Makro politikaları, mikro reformlarla tamamladıklarını dile getiren Yılmaz, bu çalışmalar sonucunda Türkiye'ye gıptayla bakıldığını ifade etti. Yılmaz, şunları kaydetti: ''Bir taraftan dünya yangın yeri, AB geleceğini, Avro'yu tartışıyor. Diğer yandan bölgemizde siyasal çalkantı, değişimler yaşanıyor. Bütün olumsuzluklara rağmen TÜİK üçüncü çeyrek büyüme rakamını yayımladı, 8,2. Bu, Çin'den sonra ikinci büyüme hızı. Üç çeyreğe toplu baktığımızda 9,6 büyüme görüyoruz. Cari açığı dikkatle izliyoruz. Orta vadeli olarak aşağı çekmeyi hedeflediğimiz bu konuda olumlu sürecin başlangıcını görüyoruz üçünü çeyrekte. Son yıllarda tek seferlik elde ettiğimiz gelirleri, yatırımlara tahsis ediyoruz. Bu büyümeler, yatırım olmadan sağlanmaz.''