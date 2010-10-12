'Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü' Kadri Öztopçu'ya verildi

T24 - Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü''ne bu yıl ''Öykü'' dalında ''Kuş Oltası'' kitabı ile yazar Kadri Öztopçu layık görüldü.





Yapılan açıklamaya göre, şiir, roman, öykü, deneme-inceleme-araştırma ve tiyatro dallarında her yıl dönüşümlü olarak verilen ''Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü''ne bu yıl ''Öykü'' dalında ''Kuş Oltası'' adlı kitabı ile Kadri Öztopçu değer bulundu.





Sadık Aslankara, Nursel Duruel, Konur Ertop, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Osman Şahin'den oluşan seçici kurul, Öztopçu'ya ödülün ''hayatın gözeneklerinde biriken farklı yaşam deneyimlerini öyküleştirmedeki özgünlüğü, yalın dili, alçak sesli, derinlikli anlatımı'' gerekçesiyle verilmesini kararlaştırdı.





Öztopçu'ya ödülü, 6 Kasım'da TÜYAP Kitap Fuarı Kınalıada Salonunda düzenlenecek törenle verilecek.



