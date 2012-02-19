Cevdet Erdöl: Alkol satanların sayısını istedim!

T24 - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl’ün, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’ndan (TESK) alkollü içki satan büfe, bakkal, market, restorant ve birahanelerin isimlerini istemesi skandalı Ankara’yı karıştırdı. Muhalefet bu girişimi “fişleme” olarak nitelendirirken, Erdöl kendisini “müsesselerin isimlerini değil, sadece sayılarını istedim” diyerek savundu.

Erdöl, 22 Aralık 2011 tarihde TESK’e TBMM Sağlık Komisyonu Başkanlığı antetiyle resmi bir yazı göndererek, alküllü içki satan büfe, bakkal, market, birahane ve içkili lokantaların isimlerini illere göre verilmesini istedi. Yazıda alkollü içkilerin adını afişe ederek satış yapan işyerlerinin bildirilmesi talebi de yer aldı. Bu uygulamanın gerekçesi ise, “Alkollü içki sektörünün etkin şekilde denetlenmesi, alkollü içki tüketiminin sağlığa, sosyal hayatı ve konomiye verdiği zararın azaltılması amacıyla komisyonda yapılacak çalışmalar” şeklinde ifadelendirildi. Ancak bu yazı TESK’te rahatsızlık yaratınca durum Erdöl’e bildirildi. Bunun üzerine Erdöl 27 Ocak 2012 tarihinde ikinci bir yazı yazarak TESK’ten bu kez illere göre bu işletmelerin sadece sayısının bildirilmesini talep etti. Bu talebin gerekçesi ise, “Alkollü içki piyasasını düzenleyen yasal mevzuatın ilgili esnaf veya ticari işletmeleri ne ölçüde etkilediğine ilişkin çalışma amacıyla” şeklinde anlatıldı. Kamuoyuna yansıyan bu yazışmalar Ankara’yı karıştırdı.

TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi CHP’li Süleyman Çelebi, Milliyet’e yaptığı açıklamada Erdöl’ün kendisini yürütme organının yerine koyarak durumdan vazife çıkardığını söyledi. Çelebi, “Görev sınırını aşmıştır. Bu bir skandaldır. Geçmişte de hangi evde kimler oturuyor diye kapılara kırmızı çarpı işareti konarak fişleme yapılmıştı. Bunun ondan hiç farkı yok. İsimler al sonra baskı, yaptırım uygula. Bu yazının amacı böyle bir projelendirme. Olacak şey değil.Sayın Erdöl’ün böyle bir yetkisi ve görevi yoktur. Asla kabul edilemez. TESK’in bu bilgileri vermesi doğru olmaz, vermemelidir. Komisyonumuzun böyle bir kararı yok. Görüşülmedi, haberimiz yok. Kendi başına iş yapması şık değil, doğru değil. Tehlikeli bir adım” dedi.



De Gaulle değişebilir



Bu arada, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, Fransa Parlamentosu’nda Ermeni soykırım iddialarının reddini suç sayan karara tepki olarak Paris ve De Gaulle caddelerinin isminin değiştirilmesi kararı,isimlendirme komisyonunda görüşülerek ikinci kez Meclis’e geldi. Meclis, Paris ve De Gaulle caddelerinin isimlerinin değiştirilmesini oy birliğiyle karara bağladı.