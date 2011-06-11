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Cevdet Bey'in oğlu Kıvanç

Orhan Pamuk’un ilk romanı Cevdet Bey ve Oğulları’nın televizyon dizisinin kadrosu belli oldu.

11 Haziran 2011 03:00

T24 - Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk’un ilk romanı Cevdet Bey ve Oğulları’nın televizyon dizisinin kadrosu belli oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ, yeni sezonda yine dev bir projeyle ekranda olacak.

'Aşk-ı Memnu'dan sonra dizilere ara veren Tatlıtuğ, yeni sezonda Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un ilk romanı 'Cevdet Bey ve Oğulları'ndan uyarlanacak olan dizide rol alacak.

Yakışıklı oyuncuya dizide, Tiyatro Krek’in 'Güzel Şeyler Bizim Tarafta' adlı oyununda canlandırdığı başörtülü Ayşe rolüyle dikkat çeken Öykü Karayel eşlik edecek. Dizide rol alacak bir diğer isim ise Tolga Karel.

Haberturk'ün haberine göre, televizyon camiasında, geçen sezon sona eren efsanevi dizi 'Yaprak Dökümü'nün boşluğunu dolduracağı konuşulan 'Cevdet Bey ve Oğulları'nın senaryosunu 'Fatmagül’ün Suçu Ne?' ile 'Aşk-ı Memnu' dizilerine de imza atan Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu yazacak. Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dizisi Kanal D’de ekrana gelecek.



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