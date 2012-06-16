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Cevdet Aşkın: PKK, yumuşak bir üslupla Zana’ya karşı çıkıyor

Cevdet Aşkın, Leyla Zana'nın açıklamaları üzerine PKK'nın 'Yurtsever çevre ve kişilerin direnişi zayıflatan açıklama ve davranışlardan uzak durmaları' şeklinde açıklamasını değerlendirdi

16 Haziran 2012 14:51

Cevdet Aşkın

(Radikal - 16 Haziran 2012)

 

PKK, Zana için ne dedi

 

PKK dün bir açıklama yaparak Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'yı Hürriyet gazetesine verdiği röportajla ilgili olarak isim zikretmeden genel ifadelerle uyardı. Açıklamada "Yurtsever çevre ve kişilerin direnişi zayıflatan açıklama ve davranışlardan uzak durmaları" istendi.


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15 HAZİRAN 2012 SAAT:18.00

ANKARA

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dün A Haber’e yaptığı açıklamada PKK’nın koşulsuz silah bırakması halinde Öcalan’a ev hapsi konusunun konuşulabileceğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu “PKK’nın silah bırakmasının karşılığında hiçbir şey olamaz, denge öyle bir denge değil, PKK’nın her halükârda silah bırakması lazım” diye konuştu.
BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Leyla Zana’nın açıklamalarıyla ilgili olarak isim vermeden Twitter’dan yaptığı açıklamada “Herhangi bir arkadaşımızı düşüncelerinden dolayı, ‘aç kurtların& önüne atmamızı bekleyenler de, BDP’de ayrılık, gayrılık bekleyenler de yanılır” dedi.

PKK

KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı ateşkes ve arabuluculuk söylem ve haberlerinin kendileriyle ilgisi olmayan tümden yalan haberler olduğunu açıkladı. Fırat Haber Ajansı’nın dünkü haberine göre yapılan açıklamada seçmeli Kürtçe dersinin tarihi adım değil tarihi provokasyon olduğu ve CHP’nin girişiminin pratik değerinin olmadığı ileri sürüldü. Açıklamada Leyla Zana’nın açıklamalarına ilişkin olarak isim verilmeden “Yurtsever çevre ve kişilerin Kürt halkının direnişini zayıflatan” ve “faşizan amaçlara ümit veren açıklama ve davranışlardan uzak durması” gerekir denildi.

 

Gelişmeler neye işaret ediyor


PKK açıklaması ve Demirtaş’ın mesajı, Leyla Zana konusunun Ankara’nın lehine gelişmemesi için PKK/BDP ekseninde çaba sarf edildiğini gösteriyor.

PKK, yumuşak bir üslupla Zana’ya karşı çıkıyor ve çizgisinin neye karşılık geldiğini vurguluyor.

BDP de meseleyi öncelikle kendi içinde Zana ile görüşüp halletmeyi planlıyor.

Hem PKK hem BDP’nin ‘hasar’ı önleyecek şekilde süreci yönetmeye odaklandıkları fark ediliyor.

PKK ve BDP’nin tavrının iç görüşme sürecinden sonra Zana’nın alacağı tavra bağlı olarak şekilleneceği hissediliyor.

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