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Cevdet Aşkın: PKK 15-20 gün içerisinde eylemlere başlayacak

Cevdet Aşkın, PKK'nın 15-20 gün içerisinde "kendisini test etme amacıyla" eylemler düzenleyeceğini vurguladı.

25 Ocak 2012 02:00

T24 - Radikal gazetesi yazarı Cevdet Aşkın, PKK'nın 15-20 gün içerisinde "kendisini test etme amacıyla" eylemler düzenleyeceğini vurgularken, "Ankara da muhtemelen gözaltı ve tutuklama dalgalarına daha da hız verip bu çıkışın önünü kesmeye çalışacaktır" dedi.


Cevdet Aşkın'ın "PKK: Yeni süreç başlıyor" başlığıyla yayımlanan (25 Ocak 2012) yazısı şöyle:



PKK: Yeni süreç başlıyor



KUZEY IRAK GÜNCESİ

Kim ne dedi? Ne yaptı? Ne anlama geliyor?



ANKARA

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Uludere’de öldürülen 34 kişinin ailelerine 123 biner TL tazminat ödeneceğini söyledi. Erdoğan şöyle konuştu: “Bu paranın ölenleri geri getirmeyeceğini bizler de çok iyi biliyoruz. Bizim hedefimiz gönülleri kazanabilmektir. Bu para mağdur vatandaşlarımızın analarının ak sütü gibi helaldir. Meselelerin üstünü örtme amaçlı değildi” dedi.


BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Uludere olayıyla ilgili Başbakan Erdoğan’a yüklendi. Demirtaş şunları söyledi: “Dört saatlik görüntü var elinde, savcılığa bile verilmemiş. Uludere bombardımanı yapılmadan hemen önce askeri yetkililer Başbakan olarak sizi arayıp ‘50 kişilik grup var, içlerinde sivil var, ne yapalım’ dediklerinde siz ‘vurun’ dediniz mi demediniz mi açıklayın. ‘Neye mal olursa olsun vurun’ dediniz mi demediniz mi çıkın bunun hesabını verin. 26 gündür örtmeye mi çalışıyorsun? Vali 3 ay daha geçer diyor, 3 ay daha geçer, ailelere tazminat ödenir, üstü kapanır diyorlar. Yargı karşısında bunun hesabı verilene kadar bu defter kapanmaz.”


Erdoğan’ın Uludere olayıyla ilgili tazminat ödeneceğini açıklamasına ölenlerin yakınlarından tepki geldi. DHA’nın dünkü haberine göre ölenlerden Mehmet Ali Tosun’un babası Zeki Tosun, devletle bir düşmanlıkları olmadığını belirterek, “Devlet her zaman bizim devletimiz. Ancak biz şu anda tazminatın konuşulmasını bile istemiyoruz. Bunun gündeme getirilmesi bizi üzüyor. Faillerin ortaya çıkarılıp cezalandırılmasını bekliyoruz. Bu olayı kim yapmış, kim yanlış yönlendirilmişse bir an evvel ortaya çıkarılsın. Şu anda aileler olarak bu parayı almıyoruz” dedi.


Ortasu Köyü Muhtarı Haşim Encü de para konusunun şu anda vatandaşların gündeminde olmadığını söyledi. Encü, “Onların düşüncesi tazminat almak değil faillerin bulunması. Aileler bir an önce faillerin ortaya çıkarılmasını bekliyor. Bundan sonrası ailelerin vereceği karar. Bize daha önce tazminatın miktarı açıklanmıştı. Kabul edip etmemek ailelerin karar vereceği bir konu” diye konuştu.



PKK

PKK tepe yöneticisi Murat Karayılan önemli kararlar aldıklarını ve yeni bir süreç başlatacaklarını söyledi. Fırat Haber Ajansı’nın dünkü haberine göre Karayılan, “Birkaç gün içinde kamuoyuna gerekli açıklamayı yapacağız. Yeni bir süreç başlatılacaktır. Bunun startı da şubat ayında verilecek” diye konuştu.


Karayılan yeni sürecin Öcalan’ın özgürlüğünü temel alacağını ve toplumsal eylem tarzlarını gündeme getireceklerini söyledi. Cezaevlerindeki PKK ve PJAK’lıların süresiz-dönüşümsüz açlık grevi başlattığına dikkat çeken Karayılan, bu eylemin bütün tutukluları kapsayacak şekilde genişleyeceğinin de işaretini verdi.



Gelişmeler neye işaret ediyor
 

Erdoğan’ın Uludere’yle ilgili tazminat açıklamasına gösterilen tepki, ailelerin olayın aydınlatılmasına verdikleri önemi gösteriyor. Bombardımanın üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen en önemli kanıt olan Heron görüntülerinin savcılığa teslim edilmemiş olması da tepkilerin artmasına yol açıyor.


Karayılan’ın sözleri, örgütün en son 24 Ocak tarihli Kuzey Irak Güncesi’nde işaret edilen ‘çıkış’ döneminin resmi ilanına karşılık geliyor.


Uluslararası kamuoyunu da harekete geçirmeyi hedefleyen bu çizginin ülke içinde kadınların ön planda yer aldığı bir tablo şeklinde gelişeceği anlaşılıyor.


PKK’nın bu kitlesel hareketliliği Nevruz ile birlikte zirveye çıkarıp devam ettirmeyi başarması halinde askeri eylemleri düşük profilde tutması, aksi takdirde durumu kendi açısından ‘kitle pasifikasyonu’ olarak değerlendirip askeri saldırılara ağırlık vermesi beklenebilir.


Dolayısıyla 15-20 gün sonra PKK’nın kendi gücünü bir nevi test etme süreci başlayacak, Ankara da muhtemelen gözaltı ve tutuklama dalgalarına daha da hız verip bu çıkışın önünü kesmeye çalışacaktır.


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