Cevahir AVM'deki mağaza sahipleri, kiralarını ödeyemiyor

İstanbul Şişli’deki Cevahir Alışveriş Merkezi’nde (AVM) mağaza sahipleri dövizdeki artış nedeniyle kiralarını ödeyemez hale geldiklerini söylemeleri üzerine AVM yönetimi yüzde 20’lik ve 4 aylık güncel kur üzerinden indirim önerdi.

Türk Lirası’nın rekor değer kaybetmesi sonrası en büyük sorunu yaşayan gruplardan birisi de perakendeciler oldu.

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre, bu önerinin sorunlarına çözüm olmadığını söyleyen mağaza sahipleri, çözüm olarak kurların makul ve her iki tarafı da mağdur etmeyecek bir seviyeye çekilmesini ve uzun vadeye sabitlenmesini istedi.

AVM yönetiminin bu öneriye sıcak bakmaması üzerine kiracılarla AVM yönetimi arasında tartışma yaşandı.

Mağaza sahipleri, AVM yönetiminin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, alışveriş merkezlerinde, evlerde ve dükkanlarda dövizle kiralama ve satış dönemine son verecekleri yönündeki açıklamasını dikkate almasını istediler.