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Cevahir AVM'de 2 kişi hayatını kaybetti

6. kattan bir kişi ve üzerine düştüğü kişi hayatını kaybetti

25 Ağustos 2016 19:20

Şişli'deki Cevahir Alışveriş Merkezi'nde dün saat 14.00 sıralarında iddaya göre intihar etmek isteyen 47 yaşındaki Cenk Tüfekçi AVM'nin 6. katından atladı. Tüfekçi zemin katta yürüyen İlhan Güven Akgemik'in üzerine düştü. AVM'deki insanların gözünün önünde meydana gelen olayda Tüfekçi ve Akgemik hayatını kaybetti.

Habertürk'ün haberine göre, olay yerinde sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alışveriş merkezinin 6. katından atlayan Tüfekçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenk Tüfekçi'nin ardından, üzerine düştüğü İlhan Güven Akgemik de kurtarılamadı. İntihar için 6. kattan atlayan Tüfekçi olay yerinde ölmüş, Akgemik ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Akgemik'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

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