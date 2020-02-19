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Spor

CEV Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

19 Şubat 2020 09:58

CEV kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Maçlarındaki eşleşmeler belli oldu.

5 Grupta oynanan 4. Tur Grup maçları dün oynanan 10 karşılaşma ile sona erdi.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlardan oluşan çeyrek final maçlarındaki eşleşmelerde statü gereği aşağıdaki gibi oluştu:

Fenerbahçe Opet ISTANBUL-Igor Gorgonzola NOVARA
Dinamo MOSCOW-Vakıfbank ISTANBUL
Savino Del Bene SCANDICCI-Eczacıbaşı Vitra ISTANBUL
Allianz MTV STUTTGART-A. Carraro Imoco CONEGLIANO

3 Türk takımı, 3 İtalyan, 1 Alman ve 1 Rus takımı çeyrek final grubunu oluşturuyor. İlk maçlar 3-Mart, ikinci maçlar 12-Martta oynanacak.

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