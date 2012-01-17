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Yaşam

Çetinsaya'nın ilk resmi ziyareti Van'a ANKARA (A.A)

17 Ocak 2012 19:14

-Çetinsaya'nın ilk resmi ziyareti Van'a ANKARA (A.A) - 17.01.2012 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, ilk resmi ziyaretini yarın Van'a gerçekleştirecek. Çetinsaya, Van'da yaşanan depremin ardından eğitim öğretime bir süre ara verilen ve yeniden eğitime başlanan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde temaslarda bulunacak. Yetkililerden eğitime ilişkin bilgi alacak olan Çetinsaya, üniversitenin senato toplantısına da katılacak. Üniversiteli öğrencilerle de öğle yemeğinde bir araya gelecek olan Çetinsaya, öğrencilere ''Modern Türkiye'nin Doğuşu'' konulu ders anlatacak.

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