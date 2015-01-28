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'Çetin Emeç Gazetecilik Ödülleri'ne başvurular devam ediyor

Gazeteci Çetin Emeç anısına verilen gazetecilik ödüllerine başvurular 16 Şubat 2015 tarihine kadar devam edecek

28 Ocak 2015 18:49

Gazeteci Çetin Emeç'in anısına, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Hürriyet Gazetesi başarılı gazetecileri ödüllendiriyor.

2014 yılı içinde yayınlanmış haber, fotoğraf ve karikatürlerin değerlendirmeye alınacağı "Çetin Emeç Ödülleri" yarışmasına başvurular 16 Şubat 2015 tarihine kadar yapılabiliyor.

"Haber", "Fotoğraf" ve "Karikatür" dallarında verilecek "Çetin Emeç Ödülleri" Jürisi, gazeteciler ve üniversite çevrelerinden seçkin gazeteci ve akademisyenlerden oluşuyor. Ödül başvuruları Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, (Çetin Emeç Ödülleri-2015) Türkocağı Cad. No:1, 34110 Cağaloğlu-İstanbul adresine 16 Şubat 2015 tarihine kadar 1'i asıl 10 nüsha halinde taahhütlü olarak ulaştırılması veya elden teslim edilmesi gerekiyor.

9 Mart 2015 tarihinde yapılacak ödül töreninde kazanan gazetecilere, özel olarak hazırlatılmış plaket ve başarı belgesinin yanı sıra tablet bilgisayar armağan edilecek.

 

Jüri üyeleri

 

Özalp Birol, Uğur Dündar, Fikret Ercan, Doğan Hızlan, Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, Öznur Kalender, Turgay Olcayto, Doç. Dr. Mehmet Sağnak, Prof. Dr. Haluk Şahin, Pınar Türenç, Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper.

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