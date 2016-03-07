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Çetin Emeç 26 yıl önce bugün katledildi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Emeç’in ölümünün 26. yılında bir anma mesajı yayınladı

07 Mart 2016 14:55

Uğradığı silahlı saldırı sonucu 7 Mart 1990’da katledilen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç, ölüm yıl dönümünde anıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Emeç’in ölümünün 26. yılında bir anma mesajı yayınladı.

TGC Başkanı Turgay Olcayto, şunları söyledi:

"Çetin Emeç, gazeteciliğimizin gelişmesinde rol oynayan önemli aktörlerden biriydi. Gazeteciliğe dönemin şartları nedeniyle erken bir yaşta patron olarak başladı. 60’lı yıllarda babası gazeteci, milletvekili Selim Ragıp Emeç’in rahatsızlığı nedeniyle gazete yönetimini kardeşi Aydın Emeç ile beraber üstlendi. Gazetecilikte adeta bir okul görevi yapan Son Posta Gazetesi’nde dönemin zor koşullarında gazeteyi ayakta tutmaya çalıştı. Benim gazeteciliğe ayak attığım o yıllarda Son Posta’da Tarık Dursun K., Cengiz Tuncer, Orhan Erinç, Necip Fazıl gibi önemli gazeteciler yer almaktaydı. Çetin Emeç daha sonra Hayat Dergisi ve Hürriyet’te görev yaptı. Hürriyet’teki Genel Yayın Yönetmenliği sırasında titiz çalışmasıyla ve çalışkanlığı ile gazetecilere örnek oldu. Gazeteye kendi damgasını vurdu diyebiliriz. Usta bir gazeteci ve yönetmen idi. Türkiye’de basını hedef alan, şiddetin kurbanı oldu. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum."

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