Çetin Doğan'ın eşinden Baransu ve Pala hakkında suç duyurusu

Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın eşi Nilgün Doğan, bir gazetede yayınlanan eski emniyet görevlisi Orhan Aykut’a ait iddialarda adı geçen gazeteci Mehmet Baransu, yazar İskender Pala ve eski Milletveki İhsan Arslan hakkında suç duyurusunda bulundu.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan haberde, Balyoz Davasın'da tutuklu bulunan emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan, sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne geldi. Bir gazetede yayınlanan eski emniyet görevlisi Orhan Aykut’a ait iddialarda adı geçen gazeteci Mehmet Baransu, yazar İskender Pala ve eski Milletveki İhsan Arslan hakkında suç duyurusunda bulunan Doğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski emniyetçi Orhan Aykut’un Balyoz davası ile ilgili sahte belge üretildiği iddiasında bulunduğunu hatırlatan Doğan, “Orhan Aykut, sahte belge üreten ve eşlerimizi sahte belgelerle sahte CD’lerle içeriye atan çetenin icraatlarını açıkladı. Umarım bu dilekçelerimizde adalet yerini bulur. Bu sahte belge üreten çete çöker” dedi.

Aykut’un iddialarında adı geçen kişiler olduğunu söyleyen Doğan, “Mesela ordu karargahından resmi belgeleri alıp Mövenpick Oteli’nde teslim ettiği kişi olarak açıklanan İskender Pala diye birisi var. Ondan o belgeleri alan başka milletvekili var. Dolayısıyla haberin devamında Ramazan Akyürek var ve onunla birlikte çalışan 60 kişiye aşkın Ankara’da sahte belgelere hatta ve hatta iddianameye hazırladığını iddia ettiği kişiler var. Onlar hakkında suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.