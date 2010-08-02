-ÇETİN DOĞAN'IN DAMARLARINIDA TIKANIKLIK TESPİT EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 02.08.2010 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında hakkında yakalama emri bulunan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın, yapılan anjiyo sonucunda damarlarının birçoğunda tıkanıklık tespit edildiği belirtildi. Beşiktaş Adliyesi'nde gazetecilerle sohbet eden Doğan'ın avukatı Celal Ülgen, Doğan'a yapılan anjiyonun sonucunda damarların birçoğunda tıkanıklık tespit edildiğini ve dün itibariyle de tansiyonunun 21'e kadar yükseldiğini ifade etti. Ülgen, tansiyonda bir düzenlenme sağlanamadığını ve sürekli iniş çıkışların olduğunu belirterek, tansiyonun düzelmesi halinde, bundan sonraki süreci basınla paylaşacaklarını kaydetti. Bir gazetecinin, 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararlarına yapılan itirazları reddetmesi durumunda ne yapılacağına ilişkin sorusuna, Ülgen ''Yakalama kararlarının infazına geçilecek. Uygulamaya başlanacak. Getirilen ya da gelen kişiler mahkeme heyetinin önüne çıkarılacak, yakalama kararı bu kişilere söylenecek. Mahkeme heyeti de, tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verecek'' yanıtını verdi.