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ÇETİN DOĞAN HASTANEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A)

26 Temmuz 2010 10:02

-ÇETİN DOĞAN HASTANEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 26.07.2010 - ''Balyoz Planı'' soruşturmasında kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, getirildiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doğan'ın Avukatı Hüseyin Ersöz, doktorların ''Doğan'ın yoğun göğüs ağrısı, tansiyon dengesizliği ve kan tahlillerine göre kalp krizi riski taşıdığı'' gerekçesiyle tedavisinin fakültede olamayacağına karar vererek, Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkini yaptıklarını bildirdi. İstanbul Tıp Fakültesi'nden tekerlekli sandalye ile çıkarılan Doğan, ambulansla Siyami Ersek Hastanesi'ne götürüldü. Doğan'ın tedavisine burada devam edeceği bildirildi. Öte yandan Çetin Doğan'ın Bodrum'dan İstanbul'a gelmek için Milas Havaalanı'na giderken polis tarafından tanınarak gözaltı işleminin yapıldığı öğrenildi.

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