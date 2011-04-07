Çetin Doğan bağımsız milletvekili adayı

T24

"Eşim bağımsız milletvekili adayı"

Adliye önünde toplanan ve aralarında ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanığı eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan'ın da bulunduğu ''Vardiya Bizde Platformu'' üyesi grup, dava kapsamında tutuklanan sanıkların serbest bırakılmaması nedeniyle 5 dakika boyunca alkışlı protesto gerçekleştirdi.Bu sırada, grubun toplandığı adliye kapısından içeri girmek isteyen sivil plakalı bir araçtaki sivil giyimli polise izin vermeyen grup üyeleri ile sürücü arasında tartışma yaşandı.Gazetecilere bir açıklama yapan Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan, alkışlı protesto sırasında hiçbir açıklama yapmamaya karar verdiklerini belirterek, ''Bugüne kadar geçen süreç içinde çok sabırla bekledik. Hukukun düzgün işleyeceğini zannettik. Yalnız eşlerimiz adına değil, aynı zamanda Silivri'de tutsak olan gazeteciler, bilim adamları, parti mensupları, bu haksızlık ve hukuksuzluğa uğrayan herkes adına bundan sonra her perşembe günü saat 11.00'de gelip burada alkış eylemi yapacağız'' dedi.Bütün haksız gözaltı ve tutuklama kararlarının Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi binasından çıktığını savunan ve ''Bu binada olan herkesi alkışlıyoruz, aldıkları güzel kararlar için. Sizler de bize destek verin. Her Perşembe bekliyoruz'' diye konuşan Doğan, ''Eşiniz milletvekili adayı mı oldu?'' sorusuna karşılık da ''Evet. Dün öyle bir karar aldı. Bağımsız olarak milletvekili adaylığı kararı aldı İstanbul 2. bölgeden. Dün açık görüş vardı, ziyarete gittim, o zaman öğrendim'' diye konuştu.Grup, protesto gösterisinin ardından dağıldı.