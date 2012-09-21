Çetin Doğan: Adalet zulmün temeli olmuş

Balyoz davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılan eski 1. Ordu Komutanlarından emekli Orgeneral Çetin Doğan kararı değerlendirirken "Adalet zulmün temeli olmuş" dedi.

Emekli Orgeneral Çetin Doğan , "Adalet mülkün temeli olmaktan çıkmış zulmün temeli olmuştur. Bu ülkeye 50 yıl hizmet ettim. Çok sayıda madalyam var. Ancak bugün aldığım madalya bunların arasında en değerli olanıdır" dedi.

Diğer bazı sanıkların görüşleri şöyle:

Halil İbrahim Fırtına: Türkiye Cumhuriyetine ve devletine ders olsun söyleyecek bir şeyim yok.

Ramazan Cem Gürdeniz:Deniz Kuvvetleri tamamen çökertilmiştir. Dünya tarihinde bu kadar komuta yapısına saldırı yapan ülke yoktur.

Ali İhsan Çuhadaroğlu: Kürdistan kurulması için onurlu subaylar buraya hapsedilmiştir.