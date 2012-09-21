T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çetin Doğan: Adalet zulmün temeli olmuş

'Balyoz' davası kararlarının açıklanmasının ardından, sanıklar açıklama yaptı

21 Eylül 2012 23:13

Balyoz davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılan eski 1. Ordu Komutanlarından emekli Orgeneral Çetin Doğan kararı değerlendirirken "Adalet zulmün temeli olmuş" dedi.

Emekli Orgeneral Çetin Doğan , "Adalet mülkün temeli olmaktan çıkmış zulmün temeli olmuştur. Bu ülkeye 50 yıl hizmet ettim. Çok sayıda madalyam var. Ancak bugün aldığım madalya bunların arasında en değerli olanıdır" dedi.
 
Diğer bazı sanıkların görüşleri şöyle: 
 
Halil İbrahim Fırtına: Türkiye Cumhuriyetine ve devletine ders olsun söyleyecek bir şeyim yok. 
 
Ramazan Cem Gürdeniz:Deniz Kuvvetleri tamamen çökertilmiştir. Dünya tarihinde bu kadar komuta yapısına saldırı yapan ülke yoktur. 
 
Ali İhsan Çuhadaroğlu: Kürdistan kurulması için onurlu subaylar buraya hapsedilmiştir. 

ETİKETLER

çetin doğan

İlgili Haberler

Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına'ya 20 yıl hapis

Balyoz darbe planı davasında mahkeme heyeti kararını açıkladı: 3 sanığa 20 yıl, 78 sanığa 18 yıl, 218 sanığa 16 yıl hapis cezası verildi

Bilgin Balanlı'nın eşi İffet Balanlı gözyaşlarına boğuldu

Kararların açıklanması ile birlikte ceza alan tutukluların aileleri büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşları içinde kalanlar birbirlerini teselli ederken, bayılanlar da oldu.

Çetin Doğan'ın avukatı: Türk yargı tarihinde kara leke

Çetin Doğan'ın avukatı Celal Ülgen mahkeme kararını değerlendirdi

Çetin Doğan'ın kızı: Karara hiç şaşırmadım, o salonda gerçek bir yargı yoktu

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, 250’si tutuklu 365 sanığın yargılandığı Balyoz Davası’nda karar açıklandı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24