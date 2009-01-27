Çetin Altan'ın 'Sanat Ödülü' 1 Şubat'ta verilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca ''Kültür ve Sanat Büyük Ödülü''ne layık görülen usta gazeteci-yazar Çetin Altan'a ödülü, 1 Şubat'ta yapılacak törenle verilecek.



Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Aya İrini'deki törene, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın yanı sıra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması ve Altan'a ödülünü sunması bekleniyor.



''Türk edebiyatı ve gazetecilik alanındaki uzun soluklu çalışmaları ve yazı hayatına başladığı ilk yıllardan itibaren sergilediği üretken ve kişilikli tavrı ile yazılarında başlangıcından itibaren demokrasiden taviz vermeyip her dönemde ve her koşulda bu tavrı kararlılıkla sürdürdüğü'' gerekçesiyle bu ödüle layık görüldüğü bildirilen gazeteci-yazar Altan, başta deneme, roman, tiyatro oyunları olmak üzere edebiyatın hemen her türünde ürünler ortaya çıkardı.



Gazetecilik alanında bir ekol oluşturan Altan, ''Şeytanın Gör Dediği'' adlı köşe yazılarında halk kültürüne ve fıkralara yer veriyor.



''Kültür ve Sanat Büyük Ödülü''nün Altan'a verilmesiyle ilgili açıklamada, ''Siyasi, sosyal ve kültürel hayata yaptığı bu önemli katkıların yanı sıra, aydın deneyimini ve birikimini ailesinden başlayarak topluma, özgün düşünce duyarlılığı ile aktarması göz önünde bulundurularak 2008 yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünün Çetin Altan'a verilmesine karar verildi. Değerlendirme Kurulu, bu seçimiyle yalnız kültür ve sanat alanındaki bireysel başarı ve hizmetleri değil, Çetin Altan'ın şahsında kültür ve sanatımıza el birliği ve gönül birliği içinde hizmet veren, aynı bilinç ve anlayışı paylaşan kişi ve kuruluşları teşvik ederek ödüllendirmeyi amaçladı'' ifadesi kullanılmıştı.



Ödül, geçen yıl da kentleşme ve tarihi koruma alanındaki çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Metin Sözen'e verilmişti

