Çetenin suç işlerken kullandığı 8 araç barajdan çıkarıldı

Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünde 21 Eylül'deki çatışmayı araştıran polis, iki çetenin Sultangazi ve Eyüp'te faaliyet yürüttüğünü belirledi. Bir çetenin olaylarda kullanıp ALibeyköy Barajı'na attığı 8 araç çıkarıldı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın ahberine göre çatışmanın ardından bazı çete üyeleri yakalanırken, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir araştırma başlattı. Elebaşılığını Arap Emrah lakaplı Emrah S.’nin yaptığı çete ile Volkan R.’nin elebaşılığını yaptığı çeteye ulaşıldı. İki grup arasındaki çatışmanın fitilini bir süre önce DHKP-C üyelerince tehdit edilen Volkan R.’nin Emrah S.’den koruma istemesi ateşledi. Daha önce sol terör örgütü üyesi olan Emrah S. korumaya yanaşmadı. Buna sinirlenen Volkan R., karşı gruba ait bir mekânı kundaklattı, çıkan çatışmalarda 2 kişi öldürüldü.

Bu cinayetlerin davasının görüldüğü adliye önünde de taraflar çatıştı. Düzenlenen operasyonda Emrah S.’nin elebaşılığını yaptığı çete üyesi 16 kişiyi yakaladı. Aramalarda 7 silah ve 65 fişek ele geçirildi.

Çetenin olaylarda kullanarak Alibeyköy Barajı’na attıkları 8 araç da çıkarıldı. Baraj gölünden çıkarılan araçların Sinan Kumaş ve Ahmet Mecik’in öldürülmesi, Cihan K., Mehmet Ali B. ve Burak I.’nın öldürülmeye teşebbüs edilmesi sırasında kullanıldığı belirlendi.