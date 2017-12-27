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Çetenin 'dolandırma' ısrarı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 4 gün önce telefonla aradıkları Ahmet T

27 Aralık 2017 16:00

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 4 gün önce telefonla aradıkları Ahmet T. ile Tahsin T.\'ye kendilerini \'polis\' olarak tanıtıp dolandırmaya çalışan çete üyelerinden 2\'si yakalanıp tutuklandı. Aynı kişileri arayıp yine dolandırmaya çalışan aynı çetenin 2 üyesi daha yakalandı.
Antalya\'da 4 gün önce kendisini \'Komiser Ömer\' olarak tanıtıp Tahsin T. ile A.K.\'nin 100 bin lirasını dolandıran S.Ö., polisin operasyonuyla yakalandı. Aynı çetenin üyesi M.Y. ise emekli yüksek mimar Ahmet T.\'yi 454 bin euro dolandırmak isterken yakalandı. S.Ö. ile M.Y. sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
ÇETE ÜYELERİ AYNI KİŞİLERİ YİNE ARADI
Aynı çetenin üyeleri A.T. ile H.D., 2 gün önce yine yüksek mimar Ahmet T.\'yi telefonla arayarak, kendilerini \'polis\' olarak tanıttı. Terör örgütüne \'şafak operasyonu\' düzenleyeceklerini anlatan iki dolandırıcı, Ahmet T.\'ye, el konulacak bankadaki 454 bin euro\'nun kendilerine verilmesini istedi. 2 çete üyesi Tahsin T.\'yi de arayarak, yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını dolandırmaya çalıştı.
İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. A.T. ve H.D., polisin operasyonuyla yakalandı. 2 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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