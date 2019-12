-ÇETELERİN SİYASETTE YERİ OLMAYACAK TAŞKENT/SARIVELİLER (A.A) - 05.06.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bundan sonra çetelerin ya da bazı mahfillerin, Türk siyasetinde yeri olmayacağını söyledi. Davutoğlu, seçim çalışmalarına Konya ve Karaman'ın ilçelerinde devam etti. Önce memleketi Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı, Balcılar, Çetmi, Bolay ve Afşar beldelerini ziyaret eden Davutoğlu, buralarda halktan AK Parti'ye destek vermelerini istedi. Balcılar beldesinde yaptığı konuşmada, AK Parti olarak ileri demokrasiyi egemen kılacaklarını vurgulayan Davutoğlu, ''Bundan sonra çetelerin ya da bazı mahfillerin, Türk siyasetinde yeri olmayacak'' dedi. Davutoğlu, tek dayanaklarının millet olduğunu belirterek, dışarıda daha güçlü ve onurlu bir Türkiye için vatandaşlardan kendilerine destek olmalarını istedi. Davutoğlu Çetmi beldesinde de vatandaşların ''Torosların gururu Davutoğlu'' tezahüratıyla karşılandı. Davutoğlu, konuşmalarında yörede imkansızlık dolayısıyla okuyamayan öğrencilerin kendi himayesinde olduğunu belirterek, ailelerden çocuklarını okutmasını istedi. -''YÖRÜKLER, TEKRAR AYAĞA KALKTI''- Davutoğlu, Taşkent'in beldelerindeki konuşmalarının ardından Karaman'ın Sarıveliler ilçesine geçti. Davutoğlu, burada miting meydanına asılan ''Hz. Hadimi'nin torunu Kissenger olmaz. Yiğit olur, mert olur, merhametli olur, mazluma dost olur, Davut olur'' pankartını okudu ve vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ahmet Davutoğlu, konuşmasında ''Bu Türkmen obaları, bu yörükler, Söğüt'ten bir cihan devleti çıkardılar. Şimdi yine bu Türkmen obaları, bu yörükler, tekrar tarihe damga vuracak şekilde ayağa kalktılar. Her yerde tek bir şeyi savunuyorlar: Dünyaya adaleti tekrar getirmek, mazlumların yanında olmak, zalimlerin karşısında olmak. İşte bizim misyonumuz bu'' diye konuştu. Okullarda başlatılan Fatih Projesi hakkında da bilgi veren Davutoğlu, ''Fatih projesiyle yeni bir Fatih nesli yetişecek, bu nesil, gönülleri fethedecek'' dedi. Miting alanında asılan İngilizce ''Ok. You don't need visa. Lets pass the border'' (Vizeye ihtiyacın yok. Sınırları geçelim) pankartı da dikkati çekti. Davutoğlu, Karaman'ın Başyayla ilçesinde de vatandaşlarla bir araya gelerek seçimlerde destek istedi.